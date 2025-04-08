В Чорному морі кораблів ворога немає — загроза для Одещини

Корабель відкриває вогонь. Фото: Укрінформ

Росія вивела всі свої ракетоносії, з Чорного моря. Але у Середземній акваторії наразі фіксується присутність військових кораблів ворога, споряджених "Калібрами".

Про це 8 квітня повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному та Азовському морях наразі присмутності ворога не зафіксовано. У Середземному на патрулювання виведені 3 судна РФ, які є носіями 26 крилатих ракет.

Актуальна інформація. Військово-морські сили

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшли 2 судна, які потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовського моря прямували 3 кораблі, 2 з яких рушили зі сторони Туреччини. У ВМС додають: РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому РФ піде на ескалацію конфлікту. А також про боєзіткнення на фронті.