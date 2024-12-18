В Одесской области мужчина может сесть на три года за отлов скатов

Мужчина незаконно ловил скатов. Фото: полиция Одесчины

Мужчина ловил скатов-хвостоколов на территории национального парка. При этом он использовал запрещенное орудие ловли. Теперь ему грозит тюремный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в среду, 18 декабря.

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Охотник за скатами

Житель Татарбунара рыбачил на резиновой лодке вблизи села Лиманское в прибрежной зоне Черного моря, входящей в национальный парк "Тузловские лиманы". При этом он использовал лесковые сетки, запрещенные в Украине.

Браконьера заметили пограничники. Кроме сеток, у него изъяли пятнадцать морских скатов и двух крабов. По подсчетам экспертов, мужчина нанес ущерб государству на сумму в 530 тыс. грн. Ему грозит до трех лет заключения. Дело уже передали в суд.

Чем запрещено ловить рыбу

К запрещенным в Украине орудиям лова относятся:

ятер (сетка, изготовленная из плетеных ивовых прутьев или проволоки, натянутая на обруч);

"дорожка" (волосяная жаберная сетка, которая выпускается в воду и вытягивается на резиновом амортизаторе);

"паук" (размером более 1х1 метров, с ячейкой свыше 10 мм);

"парашют" (конусообразная сетевая снасть, диаметром от 5 до 10 м, по периметру которой расположены свинцовые грузила);

"экран" или "телевизор" (маломерная прямоугольная жаберная сетка с поплавками по верхнему ряду и грузом внизу);

"косынка" (разновидность "телевизора" треугольной формы); любые промышленные отцеживающие (неводы, бредные, волока) и ставные (треки, путанки) сетки;

острога или ости (подобие вил с зазубренными остриями);

перемет (донная снасть с острыми крючками, привязанными к шнурам);

драч (колючее орудие для отлова методом багрения (наваренные на тяжелую блесну большие острые крючки);

электроудочка.

Напомним, в Харьковской области мужчина наловил рыбы на полмиллиона. Ранее в Одесской области любитель посидеть с удочкой нанес государству ущерб на 312 тыс. грн.