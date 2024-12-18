На Одещині чоловік може сісти на три роки за вилов скатів

Три роки за 15 скатів — на Одещині судитимуть браконьєра-гурмана
Чоловік ловив скатів-хвостоколів на території національного парку. При цьому він використовував заборонене знаряддя лову. Тепер йому загрожує тюремний строк.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у середу, 18 грудня.
Мисливець за скатами
Мешканець Татарбунар рибалив на гумовому човні поблизу села Лиманське у прибережній зоні Чорного моря, яка входить до національного парку "Тузлівські лимани". При цьому він використовував ліскові сітки, які заборонені в Україні.
Браконьєра помітили прикордонники. Крім сіток, у нього вилучили п'ятнадцять морських скатів і двох крабів. За підрахунками експертів, чоловік завдав збитків державі на суму у 530 тис. грн. Йому загрожує до трьох років ув'язнення. Справу вже передали до суду.
Чим заборонено ловити рибу
До заборонених в Україні знарядь лову належать:
- ятір (сітка, виготовлена з плетених вербових прутів або дроту, натягнута на обруч);
- "доріжка" (волосяна зяброва сітка, яка випускається у воду і витягується на гумовому амортизаторі);
- "павук" (розміром більше 1х1 метрів, з вічком понад 10 мм);
- "парашут" (конусоподібна мережева снасть, діаметром від 5 до 10 м, по периметру якої розташовані свинцеві грузила);
- "екран" або "телевізор" (маломірна прямокутна зяброва сітка з поплавками по верхньому ряду і вантажем внизу);
- "косинка" (різновид "телевізора" трикутної форми);будь-які промислові відціджуючі (неводи, бредні, волока) і ставні (тристінки, путанки) сітки;
- острога або ості (подоба вил із зазубреними вістрями);
- перемет (донна снасть з гострими гачками, які прив'язані до шнурів);
- драч (колюче знаряддя для вилову методом багріння (наварені на важку блешню великі гострі гачки);
- електровудка.
Нагадаємо, на Харківщині чоловік наловив риби на пів мільйона. Раніше на Одещині любитель посидіти з вудкою завдав державі збитків на 312 тис. грн.
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