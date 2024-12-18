На Одещині чоловік може сісти на три роки за вилов скатів

Чоловік незаконно ловив скатів. Фото: поліція Одещини

Чоловік ловив скатів-хвостоколів на території національного парку. При цьому він використовував заборонене знаряддя лову. Тепер йому загрожує тюремний строк.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у середу, 18 грудня.

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Мисливець за скатами

Мешканець Татарбунар рибалив на гумовому човні поблизу села Лиманське у прибережній зоні Чорного моря, яка входить до національного парку "Тузлівські лимани". При цьому він використовував ліскові сітки, які заборонені в Україні.

Браконьєра помітили прикордонники. Крім сіток, у нього вилучили п'ятнадцять морських скатів і двох крабів. За підрахунками експертів, чоловік завдав збитків державі на суму у 530 тис. грн. Йому загрожує до трьох років ув'язнення. Справу вже передали до суду.

Чим заборонено ловити рибу

До заборонених в Україні знарядь лову належать:

ятір (сітка, виготовлена з плетених вербових прутів або дроту, натягнута на обруч);

"доріжка" (волосяна зяброва сітка, яка випускається у воду і витягується на гумовому амортизаторі);

"павук" (розміром більше 1х1 метрів, з вічком понад 10 мм);

"парашут" (конусоподібна мережева снасть, діаметром від 5 до 10 м, по периметру якої розташовані свинцеві грузила);

"екран" або "телевізор" (маломірна прямокутна зяброва сітка з поплавками по верхньому ряду і вантажем внизу);

"косинка" (різновид "телевізора" трикутної форми);будь-які промислові відціджуючі (неводи, бредні, волока) і ставні (тристінки, путанки) сітки;

острога або ості (подоба вил із зазубреними вістрями);

перемет (донна снасть з гострими гачками, які прив'язані до шнурів);

драч (колюче знаряддя для вилову методом багріння (наварені на важку блешню великі гострі гачки);

електровудка.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік наловив риби на пів мільйона. Раніше на Одещині любитель посидіти з вудкою завдав державі збитків на 312 тис. грн.