Мешканець Одещини наловив риби на 312 тисяч: як покарали

Риба, яку зловив браконьєр. Фото: Держекоінспекція

Чоловік ловив рибу в озері Ялпуг забороненим приладдям. Його затримали екоінспектори. Тепер рибалці загрожує штраф.

Про це повідомили у Держекоінспекції Південно-Західного округу у середу, 27 листопада.

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Чоловіка з електровудкою затримали поблизу села Новосільське Ренійської громади. Він встиг виловити 90 щук загальною вагою 63 кілограми. Завдані порушником збитки оцінили у 312 тис. грн.

Браконьєру загрожує штраф у розмірі від 340 до 680 грн з конфіскацією знаряддя риболовлі.

Чим заборонено ловити рибу

До заборонених в Україні знарядь лову належать:

ятір (сітка, виготовлена з плетених вербових прутів або дроту, натягнута на обруч);

"доріжка" (волосяна зяброва сітка, яка випускається у воду і витягується на гумовому амортизаторі);

"павук" (розміром більше 1х1 метрів, з вічком понад 10 мм);

"парашут" (конусоподібна мережева снасть, діаметром від 5 до 10 м, по периметру якої розташовані свинцеві грузила);

"екран" або "телевізор" (маломірна прямокутна зяброва сітка з поплавками по верхньому ряду і вантажем внизу);

"косинка" (різновид "телевізора" трикутної форми);будь-які промислові відціджуючі (неводи, бредні, волока) і ставні (тристінки, путанки) сітки;

острога або ості (подоба вил із зазубреними вістрями);

перемет (донна снасть з гострими гачками, які прив'язані до шнурів);

драч (колюче знаряддя для вилову методом багріння (наварені на важку блешню великі гострі гачки);

електровудка.

Нагадаємо, на Одещині браконьєр наловив риби на 18 млн грн. Улов іншого рибалки-порушника оцінили у 200 тис. грн.