Житель Одесщины наловил рыбы на 312 тысяч: как наказали

Рыба, которую поймал браконьер. Фото: Госэкоинспекция

Мужчина ловил рыбу в озере Ялпуг запрещенными принадлежностями. Его задержали экоинспекторы. Теперь рыбаку грозит штраф.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции Юго-Западного округа в среду, 27 ноября.

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Мужчину с электроудочкой задержали вблизи села Новосельское Ренийской громады. Он успел выловить 90 щук общим весом 63 килограмма. Нанесенный нарушителем ущерб оценили в 312 тыс. грн.

Браконьеру грозит штраф в размере от 340 до 680 грн с конфискацией орудия рыбалки.

Чем запрещено ловить рыбу

К запрещенным в Украине орудиям лова относятся:

ятер (сетка, изготовленная из плетеных ивовых прутьев или проволоки, натянутая на обруч);

"дорожка" (волосяная жаберная сетка, которая выпускается в воду и вытягивается на резиновом амортизаторе);

"паук" (размером более 1х1 метров, с ячейкой свыше 10 мм);

"парашют" (конусообразная сетевая снасть, диаметром от 5 до 10 м, по периметру которой расположены свинцовые грузила);

"экран" или "телевизор" (маломерная прямоугольная жаберная сетка с поплавками по верхнему ряду и грузом внизу);

"косынка" (разновидность "телевизора" треугольной формы); любые промышленные отцеживающие (неводы, бредные, волока) и ставные (треки, путанки) сетки;

острога или ости (подобие вил с зазубренными остриями);

перемет (донная снасть с острыми крючками, привязанными к шнурам);

драч (колючее орудие для отлова методом багрения (наваренные на тяжелую блесну большие острые крючки);

электроудочка.

Напомним, в Одесской области браконьер наловил рыбы на 18 млн грн. Улов другого рыбака-нарушителя оценили в 200 тыс. грн.