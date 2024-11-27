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Наловил на 312 тысяч — на Одесчине задержали любителя рыбы

27 ноября 2024 18:13
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Житель Одесщины наловил рыбы на 312 тысяч: как наказали
Рыба, которую поймал браконьер. Фото: Госэкоинспекция
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Мужчина ловил рыбу в озере Ялпуг запрещенными принадлежностями. Его задержали экоинспекторы. Теперь рыбаку грозит штраф.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции Юго-Западного округа в среду, 27 ноября.

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Мужчину с электроудочкой задержали вблизи села Новосельское Ренийской громады. Он успел выловить 90 щук общим весом 63 килограмма. Нанесенный нарушителем ущерб оценили в 312 тыс. грн.

Браконьеру грозит штраф в размере от 340 до 680 грн с конфискацией орудия рыбалки.

Чем запрещено ловить рыбу

К запрещенным в Украине орудиям лова относятся:

  • ятер (сетка, изготовленная из плетеных ивовых прутьев или проволоки, натянутая на обруч);
  • "дорожка" (волосяная жаберная сетка, которая выпускается в воду и вытягивается на резиновом амортизаторе);
  • "паук" (размером более 1х1 метров, с ячейкой свыше 10 мм);
  • "парашют" (конусообразная сетевая снасть, диаметром от 5 до 10 м, по периметру которой расположены свинцовые грузила);
  • "экран" или "телевизор" (маломерная прямоугольная жаберная сетка с поплавками по верхнему ряду и грузом внизу);
  • "косынка" (разновидность "телевизора" треугольной формы); любые промышленные отцеживающие (неводы, бредные, волока) и ставные (треки, путанки) сетки;
  • острога или ости (подобие вил с зазубренными остриями);
  • перемет (донная снасть с острыми крючками, привязанными к шнурам);
  • драч (колючее орудие для отлова методом багрения (наваренные на тяжелую блесну большие острые крючки);
  • электроудочка.

Напомним, в Одесской области браконьер наловил рыбы на 18 млн грн. Улов другого рыбака-нарушителя оценили в 200 тыс. грн.

Одесская область браконьеры экология рыба рыбалка

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