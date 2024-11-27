Житель Одесщины наловил рыбы на 312 тысяч: как наказали

Наловил на 312 тысяч — на Одесчине задержали любителя рыбы
Мужчина ловил рыбу в озере Ялпуг запрещенными принадлежностями. Его задержали экоинспекторы. Теперь рыбаку грозит штраф.
Об этом сообщили в Госэкоинспекции Юго-Западного округа в среду, 27 ноября.
Мужчину с электроудочкой задержали вблизи села Новосельское Ренийской громады. Он успел выловить 90 щук общим весом 63 килограмма. Нанесенный нарушителем ущерб оценили в 312 тыс. грн.
Браконьеру грозит штраф в размере от 340 до 680 грн с конфискацией орудия рыбалки.
Чем запрещено ловить рыбу
К запрещенным в Украине орудиям лова относятся:
- ятер (сетка, изготовленная из плетеных ивовых прутьев или проволоки, натянутая на обруч);
- "дорожка" (волосяная жаберная сетка, которая выпускается в воду и вытягивается на резиновом амортизаторе);
- "паук" (размером более 1х1 метров, с ячейкой свыше 10 мм);
- "парашют" (конусообразная сетевая снасть, диаметром от 5 до 10 м, по периметру которой расположены свинцовые грузила);
- "экран" или "телевизор" (маломерная прямоугольная жаберная сетка с поплавками по верхнему ряду и грузом внизу);
- "косынка" (разновидность "телевизора" треугольной формы); любые промышленные отцеживающие (неводы, бредные, волока) и ставные (треки, путанки) сетки;
- острога или ости (подобие вил с зазубренными остриями);
- перемет (донная снасть с острыми крючками, привязанными к шнурам);
- драч (колючее орудие для отлова методом багрения (наваренные на тяжелую блесну большие острые крючки);
- электроудочка.
Напомним, в Одесской области браконьер наловил рыбы на 18 млн грн. Улов другого рыбака-нарушителя оценили в 200 тыс. грн.
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