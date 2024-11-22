Стало известно, кто из одесситов попал в рейтинг лидеров Украины

Троих одесситов признали самыми влиятельными в Украине — список
22 ноября 2024 16:13
Волонтер Екатерина Ножевникова с собакой. Фото: Facebook
Издание "Украинская правда" вторично обнародовало рейтинг лидеров. Речь идет о ста украинцах, которые, по мнению экспертов, больше всего приближают победу и вносят вклад в будущее страны. На этот раз в список попали трое одесситов.
Об этом сообщает "Украинская правда".
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Одесситы в рейтинге
- Екатерина Ножевникова — основательница и руководительница благотворительного фонда "Корпорация монстров", в категории "Общество";
- Андрей Ставницер — основатель центра реабилитации и протезирования Superhumans, совладелец и СЕО порта TIS, в категории "Бизнес";
- Элина Свитолина — теннисистка, основательница Svitolina Foundation, в категории "Спорт".
В издании отмечают, что участников рейтинга оценивали по следующим критериям:
- вклад в победу и развитие украинской государственности,
- влияние на общественно-политические процессы,
- лидерство и добродетель.
Напомним, украинец Георгий Судаков вошел в ТОП-10 лучших футболистов в мире. Также одесский благотворительный фонд вошел в список самых больших в Украине.
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