Стало відомо, хто з одеситів потрапив до рейтингу лідерів України

Трьох одеситів визнали найвпливовішими в Україні — список
22 листопада 2024 16:13
Волонтерка Катерина Ножевнікова із собакою. Фото: Facebook
Видання "Українська правда" вдруге оприлюднила рейтинг лідерів. Йдеться про сто українців, які, на думку експертів, найбільше наближають перемогу й роблять внесок у майбутнє країни. Цього разу до списку потрапили троє одеситів.
Про це повідомляє "Українська правда".
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Одесити у рейтингу
- Катерина Ножевнікова — засновниця і керівниця благодійного фонду "Корпорація монстрів", у категорії "Суспільство";
- Андрій Ставніцер — засновник центру реабілітації та протезування Superhumans, співвласник та СЕО порту TIS, у категорії "Бізнес";
- Еліна Світоліна — тенісистка, засновниця Svitolina Foundation, у категорії "Спорт".
У виданні зазначають, що учасників рейтингу оцінювали за такими критеріями:
- внесок у перемогу й розбудову української державності,
- вплив на суспільно-політичні процеси,
- лідерство та доброчесність.
Нагадаємо, українець Георгій Судаков увійшов до ТОП-10 найкращих футболістів у світі. Також одеський благодійний фонд увійшов до списку найбільших в Україні.
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