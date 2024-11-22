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Трьох одеситів визнали найвпливовішими в Україні — список

22 листопада 2024 16:13
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Стало відомо, хто з одеситів потрапив до рейтингу лідерів України
Волонтерка Катерина Ножевнікова із собакою. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Видання "Українська правда" вдруге оприлюднила рейтинг лідерів. Йдеться про сто українців, які, на думку експертів, найбільше наближають перемогу й роблять внесок у майбутнє країни. Цього разу до списку потрапили троє одеситів.

Про це повідомляє "Українська правда".

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Одесити у рейтингу

  • Катерина Ножевнікова — засновниця і керівниця благодійного фонду "Корпорація монстрів", у категорії "Суспільство";
  • Андрій Ставніцер — засновник центру реабілітації та протезування Superhumans, співвласник та СЕО порту TIS, у категорії "Бізнес"; 
  • Еліна Світоліна — тенісистка, засновниця Svitolina Foundation, у категорії "Спорт".

У виданні зазначають, що учасників рейтингу оцінювали за такими критеріями: 

  • внесок у перемогу й розбудову української державності,
  • вплив на суспільно-політичні процеси, 
  • лідерство та доброчесність.

Нагадаємо, українець Георгій Судаков увійшов до ТОП-10 найкращих футболістів у світі. Також одеський благодійний фонд увійшов до списку найбільших в Україні.

Одеса рейтинг Еліна Світоліна Катерина Ножевнікова Новини Одеси

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