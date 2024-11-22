Стало відомо, хто з одеситів потрапив до рейтингу лідерів України

Волонтерка Катерина Ножевнікова із собакою. Фото: Facebook

Видання "Українська правда" вдруге оприлюднила рейтинг лідерів. Йдеться про сто українців, які, на думку експертів, найбільше наближають перемогу й роблять внесок у майбутнє країни. Цього разу до списку потрапили троє одеситів.

Про це повідомляє "Українська правда".

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Одесити у рейтингу

Катерина Ножевнікова — засновниця і керівниця благодійного фонду "Корпорація монстрів", у категорії "Суспільство";

Андрій Ставніцер — засновник центру реабілітації та протезування Superhumans, співвласник та СЕО порту TIS, у категорії "Бізнес";

Еліна Світоліна — тенісистка, засновниця Svitolina Foundation, у категорії "Спорт".

У виданні зазначають, що учасників рейтингу оцінювали за такими критеріями:

внесок у перемогу й розбудову української державності,

вплив на суспільно-політичні процеси,

лідерство та доброчесність.

Нагадаємо, українець Георгій Судаков увійшов до ТОП-10 найкращих футболістів у світі. Також одеський благодійний фонд увійшов до списку найбільших в Україні.