Во время отключения света одесситы рванули к морю, чтобы зарядиться энергией солнца.

Немного мрачная, но несокрушимая: зимняя Одесса глазами Новини.LIVE
Пока Одесса частично обесточена, одесситы пришли к морю, чтобы зарядиться энергией зимнего солнышка, хоть из-за туч. Погода людей не напугала, к тому же вариантов досуга без света мало.
Один день в обесточенной, но непокоренной Одессе наблюдала фотокорреспондентка Новини.LIVE.
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Осторожно, минная опасность: из-за шторма у моря лучше не гулять
Хотя снег сошел, но настроение у зимних одесситов — закутанные в теплые шарфы и шапки люди семьями гуляют вдоль моря. Свежим, морским воздухом решили подышать все от мала до велика.
В последние выходные люди развлекаются по-разному: кто кормит чаек, веселится с детьми или домашними животными, а кто-то пытается поймать мобильную сеть.
О том, что город переживает нелегкие времена, говорит гул генераторов, без которых даже на море трудно.