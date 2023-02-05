Во время отключения света одесситы рванули к морю, чтобы зарядиться энергией солнца.

Начало шторма не испугало одесситов

Пока Одесса частично обесточена, одесситы пришли к морю, чтобы зарядиться энергией зимнего солнышка, хоть из-за туч. Погода людей не напугала, к тому же вариантов досуга без света мало.

Один день в обесточенной, но непокоренной Одессе наблюдала фотокорреспондентка Новини.LIVE.

Хотя снег сошел, но настроение у зимних одесситов — закутанные в теплые шарфы и шапки люди семьями гуляют вдоль моря. Свежим, морским воздухом решили подышать все от мала до велика.

В последние выходные люди развлекаются по-разному: кто кормит чаек, веселится с детьми или домашними животными, а кто-то пытается поймать мобильную сеть.

О том, что город переживает нелегкие времена, говорит гул генераторов, без которых даже на море трудно.