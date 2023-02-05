Під час відключень світла, одесити рвонули до моря, щоб зарядитись енергією сонця.

Початок шторму не злякав одеситів

Поки Одеса частково знеструмлена, одесити прийшли до моря, аби зарядитися енергією зимового сонечка, хоч із=за хмар. Погода людей не злякала, до того ж варіантів дозвілля без світла мало.

Один день в знеструмленій, але нескореній Одесі спостерігала фотокореспондентка Новини.LIVE.

Хоча сніг зійшов, але настрій в одеситів зимовий — закутані в теплі шарфи й шапки люди сім’ями гуляють вздовж моря. Свіжим, морським повітрям вирішили подихати всі від малого до старого.

В останній вихідних люди розважаються по-різному: хто годує чайок, веселиться з дітлахами чи домашніми улюбленцями, а хтось намагається зловити мобільну мережу.

Про те, що місто переживає нелегкі часи говорить гул генераторів, без яких навіть на морі важко.