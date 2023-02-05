Під час відключень світла, одесити рвонули до моря, щоб зарядитись енергією сонця.

Трохи похмура, але нескорена: зимова Одеса очима Новини.LIVE
Поки Одеса частково знеструмлена, одесити прийшли до моря, аби зарядитися енергією зимового сонечка, хоч із=за хмар. Погода людей не злякала, до того ж варіантів дозвілля без світла мало.
Один день в знеструмленій, але нескореній Одесі спостерігала фотокореспондентка Новини.LIVE.
-
Яке свято відзначають 6 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
-
Чи можна відродити український книжковий ринок, — Олександр Красовицький
-
Понад 100 млн користувачів за два місяці: застосунок ChatGPT став найпопулярнішим у світі
-
Ворог перегруповує сили та веде наступ на п'яти напрямках, — Генштаб
-
Литва зібрала шість мільйонів євро для України: що закуплять на ці кошти
-
"Не обманюйте себе": в Україні прокоментували "обіцянку" путіна не вбивати Зеленського
-
Гороскоп на 6 лютого: Ракам — сильний стрес, Рибам — фінансовий прибуток
-
В Індії заарештували понад дві тисячі чоловіків за шлюби з неповнолітніми
-
Одеські школярі підуть на кількаденні вимушені канікули: в чому причина
-
На території росії діє секретний український батальйон "Братство", — The Guardian
Хоча сніг зійшов, але настрій в одеситів зимовий — закутані в теплі шарфи й шапки люди сім’ями гуляють вздовж моря. Свіжим, морським повітрям вирішили подихати всі від малого до старого.
В останній вихідних люди розважаються по-різному: хто годує чайок, веселиться з дітлахами чи домашніми улюбленцями, а хтось намагається зловити мобільну мережу.
Про те, що місто переживає нелегкі часи говорить гул генераторів, без яких навіть на морі важко.