Отключения воды в Одессе сегодня, 25 июля: адреса

Женщина моет руки. Иллюстрационное фото: Freepik

Сегодня, 25 июля, сотни жителей Примоорского и Пересыпского районов Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 18:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

До 13:00 не будет воды:

Литературная, 10б.

До 17:00 не будет воды:

Европейская, 2 — 18,1 — 35;

Польская, 1 — 7, 2 — 10;

Пушкинская, 1 — 5;

Бунина, 22 — 28;

Греческая, 19 — 25,20 — 32;

Дерибасовская — все дома;

Ланжероновская, 9 — 15,24 — 30;

Ришельевская, 2 — 18;

пл. Европейская — все дома;

Приморский бульвар — все дома.

До 18:00 не будет воды:

36-я — 53-я Линии — частный сектор;

Луцка — частный сектор.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

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