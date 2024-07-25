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Центр Одессы сегодня будет без воды — адреса отключений

25 июля 2024 10:58
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключения воды в Одессе сегодня, 25 июля: адреса
Женщина моет руки. Иллюстрационное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 25 июля, сотни жителей Примоорского и Пересыпского районов Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 18:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

До 13:00 не будет воды:

  • Литературная, 10б.

До 17:00 не будет воды:

  • Европейская, 2 — 18,1 — 35;
  • Польская, 1 — 7, 2 — 10;
  • Пушкинская, 1 — 5;
  • Бунина, 22 — 28;
  • Греческая, 19 — 25,20 — 32;
  • Дерибасовская — все дома;
  • Ланжероновская, 9 — 15,24 — 30;
  • Ришельевская, 2 — 18;
  • пл. Европейская — все дома;
  • Приморский бульвар — все дома.

До 18:00 не будет воды:

  • 36-я — 53-я Линии — частный сектор;
  • Луцка — частный сектор.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Мы писали, что сегодня в Одесской области будут действовать графики отключений с 16:00 до 22:00. Более подробная информация о группах и распределении — в материале.

Также мы сообщали, что сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не будут просмотрены, грозят серьезные последствия

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