Отключения воды в Одессе сегодня, 25 июля: адреса

Центр Одессы сегодня будет без воды — адреса отключений
Сегодня, 25 июля, сотни жителей Примоорского и Пересыпского районов Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 18:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
До 13:00 не будет воды:
- Литературная, 10б.
До 17:00 не будет воды:
- Европейская, 2 — 18,1 — 35;
- Польская, 1 — 7, 2 — 10;
- Пушкинская, 1 — 5;
- Бунина, 22 — 28;
- Греческая, 19 — 25,20 — 32;
- Дерибасовская — все дома;
- Ланжероновская, 9 — 15,24 — 30;
- Ришельевская, 2 — 18;
- пл. Европейская — все дома;
- Приморский бульвар — все дома.
До 18:00 не будет воды:
- 36-я — 53-я Линии — частный сектор;
- Луцка — частный сектор.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
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