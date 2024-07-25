Відключення води в Одесі сьогодні, 25 липня: адреси

Жінка миє руки. Ілюстраційне фото: Freepik

Сьогодні, 25 липня, сотні жителів Примоорського та Пересипського районів Одеси залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 18:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

До 13:00 не буде води:

Літературна, 10б.

До 17:00 не буде води:

Європейська, 2 — 18,1 — 35;

Польська, 1 — 7, 2 — 10;

Пушкінська, 1 — 5;

Буніна, 22 — 28;

Грецька, 19 — 25,20 — 32;

Дерибасівська — усі будинки;

Ланжеронівська, 9 — 15,24 — 30;

Рішельєвська, 2 — 18;

пл. Європейська, — усі будинки;

Приморский бульвар — усі будинки.

До 18:00 не буде води:

36-а — 53-я Лінії — приватний сектор;

Луцька — приватний сектор.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Ми писали, що сьогодні на Одещині діятимуть графіки відключень з 16:00 до 22:00. Детальніша інформація про групи та розподіл — у матеріалі.

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