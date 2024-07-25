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Центр Одеси сьогодні буде без води — адреси відключень

25 липня 2024 10:58
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення води в Одесі сьогодні, 25 липня: адреси
Жінка миє руки. Ілюстраційне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 25 липня, сотні жителів Примоорського та Пересипського районів Одеси залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 18:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

До 13:00 не буде води:

  • Літературна, 10б.

До 17:00 не буде води:

  • Європейська, 2 — 18,1 — 35;
  • Польська, 1 — 7, 2 — 10;
  • Пушкінська, 1 — 5;
  • Буніна, 22 — 28;
  • Грецька, 19 — 25,20 — 32;
  • Дерибасівська — усі будинки;
  • Ланжеронівська, 9 — 15,24 — 30;
  • Рішельєвська, 2 — 18;
  • пл. Європейська, — усі будинки; 
  • Приморский бульвар — усі будинки.

До 18:00 не буде води: 

  • 36-а — 53-я Лінії — приватний сектор;
  • Луцька — приватний сектор.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Ми писали, що сьогодні  на Одещині діятимуть графіки відключень з 16:00 до 22:00. Детальніша інформація про групи та розподіл — у матеріалі.

Також ми повідомляли, що сфера водопостачання та водовідведення України зіткнулася з великими проблемами через відсутність тарифного регулювання для водоканалів. Якщо ціни не переглянуть, загрожують серйозні наслідки

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