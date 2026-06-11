Центр Одессы сегодня останется без газа: ремонтные работы

Газовая плита. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Часть жителей центральной части Одессы сегодня, 11 июня, временно останется без газоснабжения. Причиной стали аварийно-восстановительные работы на газопроводе среднего давления. Ограничения продлятся почти весь день. Жителей просят учесть это при планировании своих дел.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АО «Одессагаз».

Где произошла авария

По информации АО «Одессагаз», аварийная ситуация возникла на газопроводе среднего давления на Военном спуске, на углу с переулком Футуристов. В связи с проведением ремонтных работ газоснабжение будет приостановлено с 09:00 до 17:30 11 июня.

Какие дома останутся без газа

Временные ограничения коснутся потребителей по следующим адресам:

Греческая площадь, 3/4, 3/7;

ул. Дерибасовская, 21;

ул. Гаванная, 6, 7;

Военный спуск, 11/13;

ул. Ланжероновская, 24;

ул. Ковальская, 59;

ул. Нежинская, 77/79;

ул. Успенская, 93, 95, 115;

ул. Преображенская, 4, 35, 45;

ул. Гоголя, 23/1;

проспект Украинских Героев, 21;

переулок Червоный, 12, 24;

переулок Нечипуренко, 5/7;

переулок Театральный, 8, 9, 10.

Когда восстановят газ

Восстановить газоснабжение планируют после завершения аварийно-восстановительных работ. Если ремонт пройдет по графику, газ начнут подавать потребителям после 17:30. В компании призывают жителей отнестись к временным неудобствам с пониманием.

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Сколько стоит газ в Одессе

Тарифы на газ для населения в Одессе остаются неизменными. Для бытовых потребителей стоимость голубого топлива составляет 7,96 грн за кубометр. Отдельно оплачивается услуга по распределению газа. Для клиентов «Одессагаза» тариф на доставку составляет 1,308 грн за кубометр. Эти расценки действуют в рамках государственного регулирования во время военного положения, что позволяет сохранять стабильную цену для населения независимо от колебаний на рынке.

Для бизнеса условия отличаются. Стоимость транспортировки газа составляет 501,97 грн за тысячу кубометров. По сравнению с позапрошлым годом тариф на доставку газа для предприятий вырос на 305%.

Как сообщали Новини.LIVE, следующая зима для Украины может быть еще сложнее из-за угрозы новых массированных ударов. Наибольший риск прогнозируют для крупных городов, где проживает больше всего людей и сосредоточено много энергетических объектов. Среди них оказалась и Одесса.

Также Новини.LIVE писали, что в июне 2026 года тариф на электроэнергию для жителей Одессы остается неизменным. Несмотря на постоянные обсуждения возможного пересмотра стоимости, цена для бытовых потребителей пока фиксирована.