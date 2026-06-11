Центр Одеси сьогодні залишиться без газу: ремонтні роботи

Газова плита. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Частина жителів центральної частини Одеси сьогодні, 11 червня, тимчасово залишиться без газопостачання. Причиною стали аварійно-відновлювальні роботи на газопроводі середнього тиску. Обмеження триватимуть майже весь день. Мешканців просять врахувати це під час планування своїх справ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на АТ "Одесагаз".

Де сталася аварія

За інформацією АТ "Одесагаз", аварійна ситуація виникла на газопроводі середнього тиску на Військовому узвозі, на розі з провулком Футуристів. Через проведення ремонтних робіт газопостачання буде припинене з 09:00 до 17:30 11 червня.

Які будинки без газу

Тимчасові обмеження торкнуться споживачів за такими адресами:

Грецька площа, 3/4, 3/7;

вул. Дерибасівська, 21;

вул. Гаванна, 6, 7;

Військовий узвіз, 11/13;

вул. Ланжеронівська, 24;

вул. Ковальська, 59;

вул. Ніжинська, 77/79;

вул. Успенська, 93, 95, 115;

вул. Преображенська, 4, 35, 45;

вул. Гоголя, 23/1;

проспект Українських Героїв, 21;

провулок Червоний, 12, 24;

провулок Нечипуренка, 5/7;

провулок Театральний, 8, 9, 10.

Коли повернуть газ

Відновити газопостачання планують після завершення аварійно-відновлювальних робіт. Якщо ремонт пройде за графіком, газ почнуть подавати споживачам після 17:30. У компанії закликають мешканців поставитися до тимчасових незручностей із розумінням.

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Скільки коштує газ в Одесі

Тарифи на газ для населення в Одесі залишаються незмінними. Для побутових споживачів вартість блакитного палива становить 7,96 грн за кубометр. Окремо сплачується послуга з розподілу газу. Для клієнтів "Одесагазу" тариф на доставку становить 1,308 грн за кубометр. Ці розцінки діють у межах державного регулювання під час воєнного стану, що дозволяє зберігати стабільну ціну для населення незалежно від коливань на ринку.

Для бізнесу умови відрізняються. Вартість транспортування газу становить 501,97 грн за тисячу кубометрів. Порівняно з позаминулим роком тариф на доставку газу для підприємств зріс на 305%.

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