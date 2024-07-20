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Центральные улицы Одессы остались без воды — адреса отключений

20 июля 2024 10:51
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение воды в Одессе сегодня, 20 июля: адреса
Женщина моет посуду. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 20 июля, сотни жителей Приморского и Киевского районов Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщила в субботу, 20 июля, пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • Базарно — квартал;
  • Осипова — квартал;
  • Успенская — частично;
  • Большая Арнаутская — квартал;
  • Пушкинская — квартал;
  • Сабанеев мост — все дома;
  • Люстдорфская дорога, 50–60;
  • Космонавтов, 1–7;
  • Академика Филатова, 2–16.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и через чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Мы писали, что сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не будут пересмотрены — грозят серьезные последствия.

Также мы сообщали, что регулятор (НКРЭКУ) принял постановления об изменении тарифов ряда водоканалов, в том числе города Одессы. Изменения начали действовать с начала месяца и касаются только предприятий, имеющих лицензии на предоставление соответствующих услуг.

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