Отключение воды в Одессе сегодня, 20 июля: адреса

Женщина моет посуду. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 20 июля, сотни жителей Приморского и Киевского районов Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщила в субботу, 20 июля, пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды

Базарно — квартал;

Осипова — квартал;

Успенская — частично;

Большая Арнаутская — квартал;

Пушкинская — квартал;

Сабанеев мост — все дома;

Люстдорфская дорога, 50–60;

Космонавтов, 1–7;

Академика Филатова, 2–16.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и через чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Мы писали, что сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не будут пересмотрены — грозят серьезные последствия.

Также мы сообщали, что регулятор (НКРЭКУ) принял постановления об изменении тарифов ряда водоканалов, в том числе города Одессы. Изменения начали действовать с начала месяца и касаются только предприятий, имеющих лицензии на предоставление соответствующих услуг.