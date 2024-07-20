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Центральні вулиці Одеси залишилися без води — адреси відключень

20 липня 2024 10:51
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення води в Одесі сьогодні, 20 липня: адреси
Жінка миє посуд. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 20 липня, сотні жителів Приморського та Київського районів Одеси залишилися без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 16:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомила у суботу, 20 липня, пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Базарна — квартал;
  • Осипова — квартал;
  • Успенська — частково;
  • Велика Арнаутська — квартал;
  • Пушкінська — квартал;
  • Сабанєєв міст — усі будинки;
  • Люстдорфська дорога, 50–60;
  • Космонавтів, 1–7;
  • Академіка Філатова, 2–16.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Ми писали, що сфера водопостачання та водовідведення України зіткнулася з великими проблемами через відсутність тарифного регулювання для водоканалів. Якщо ціни не переглянуть — загрожують серйозні наслідки.

Також ми повідомляли, що регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів низки водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни почали діяти від початку місяця й стосуються лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.

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