Відключення води в Одесі сьогодні, 20 липня: адреси

Центральні вулиці Одеси залишилися без води — адреси відключень
Сьогодні, 20 липня, сотні жителів Приморського та Київського районів Одеси залишилися без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 16:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.
Про це повідомила у суботу, 20 липня, пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Базарна — квартал;
- Осипова — квартал;
- Успенська — частково;
- Велика Арнаутська — квартал;
- Пушкінська — квартал;
- Сабанєєв міст — усі будинки;
- Люстдорфська дорога, 50–60;
- Космонавтів, 1–7;
- Академіка Філатова, 2–16.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
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