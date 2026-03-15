Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Цены на жилье в Одессе: однокомнатные квартиры подорожали на 25%

Цены на жилье в Одессе: однокомнатные квартиры подорожали на 25%

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 18:25
Цены на жилье в Одессе: однокомнатные квартиры подорожали на 25%
Многоэтажки в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На вторичном рынке недвижимости в Одессе с начала года зафиксировали рост стоимости квартир. Больше всего выросла цена однокомнатных квартир, а самыми дорогими остаются квартиры в Приморском районе.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на агентство недвижимости ЛУН.

Ціни на житло в Одесі: однокімнатні квартири подорожчали на 25% - фото 1
Стоимость квартиры в Одессе. Фото: скриншот с ЛУН

Сколько стоят квартиры в Одессе

По данным аналитики по состоянию на 15 марта 2026 года, средняя цена однокомнатной квартиры составляет около 47,5 тысячи долларов.

За последние полгода стоимость такого жилья выросла примерно на 9%. Если сравнивать с прошлым годом, повышение значительно заметнее. Однокомнатные квартиры подорожали примерно на 25%.

Двухкомнатные квартиры на вторичке сейчас в среднем стоят около 68 тысяч долларов. За год их цена выросла на 19%. Трехкомнатные квартиры подорожали менее стремительно — примерно на 12%, и их средняя стоимость составляет около 85 тысяч долларов.

В каком районе цены на жилье самые высокие

Самые высокие цены традиционно остаются в центральной части города. В Приморском районе однокомнатная квартира на вторичном рынке в среднем стоит около 60 тысяч долларов, двухкомнатная — примерно 86 тысяч, а трехкомнатная — около 130 тысяч долларов.

В Киевском районе цены ниже. Здесь однокомнатные квартиры продают в среднем за 49 тысяч долларов, двухкомнатные — примерно за 71,5 тысячи, а трехкомнатные — около 85 тысяч долларов.

Еще доступнее жилье можно найти в Хаджибейском районе. Здесь однокомнатная квартира стоит примерно 41,7 тысячи долларов, двухкомнатная — около 58 тысяч, а трехкомнатная — 64 тысячи долларов.

Самые низкие цены на квартиры

Самые низкие цены среди районов города зафиксировали в Пересыпском районе. Средняя стоимость однокомнатной квартиры здесь составляет около 31 тысячи долларов, двухкомнатной — около 45 тысяч, а трехкомнатной — примерно 55 тысяч долларов.

Аналитики также отмечают, что стоимость жилья в Одессе постепенно приближается к довоенным показателям. В то же время на рынке все еще ощутим ограниченный спрос из-за войны и экономической нестабильности.

По оценкам сервисов недвижимости, средняя квартира на вторичном рынке города сейчас равна примерно 6-7 годам средней заработной платы. Это означает, что покупателям приходится накапливать средства на жилье несколько лет.

Напомним, самое дорогое жилье в Украине традиционно продается в западных регионах и столице. Именно эти города остаются центрами спроса, куда переезжает больше всего людей и где застройщики продолжают запускать новые проекты.

Также мы писали, что самым дорогим городом для покупки нового жилья является Киев — в феврале средняя цена квадратного метра в столице составляла около 1 426 долларов.

цены на квартиры Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации