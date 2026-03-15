Цены на жилье в Одессе: однокомнатные квартиры подорожали на 25%

На вторичном рынке недвижимости в Одессе с начала года зафиксировали рост стоимости квартир. Больше всего выросла цена однокомнатных квартир, а самыми дорогими остаются квартиры в Приморском районе.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на агентство недвижимости ЛУН.

Сколько стоят квартиры в Одессе

По данным аналитики по состоянию на 15 марта 2026 года, средняя цена однокомнатной квартиры составляет около 47,5 тысячи долларов.

За последние полгода стоимость такого жилья выросла примерно на 9%. Если сравнивать с прошлым годом, повышение значительно заметнее. Однокомнатные квартиры подорожали примерно на 25%.

Двухкомнатные квартиры на вторичке сейчас в среднем стоят около 68 тысяч долларов. За год их цена выросла на 19%. Трехкомнатные квартиры подорожали менее стремительно — примерно на 12%, и их средняя стоимость составляет около 85 тысяч долларов.

В каком районе цены на жилье самые высокие

Самые высокие цены традиционно остаются в центральной части города. В Приморском районе однокомнатная квартира на вторичном рынке в среднем стоит около 60 тысяч долларов, двухкомнатная — примерно 86 тысяч, а трехкомнатная — около 130 тысяч долларов.

В Киевском районе цены ниже. Здесь однокомнатные квартиры продают в среднем за 49 тысяч долларов, двухкомнатные — примерно за 71,5 тысячи, а трехкомнатные — около 85 тысяч долларов.

Еще доступнее жилье можно найти в Хаджибейском районе. Здесь однокомнатная квартира стоит примерно 41,7 тысячи долларов, двухкомнатная — около 58 тысяч, а трехкомнатная — 64 тысячи долларов.

Самые низкие цены на квартиры

Самые низкие цены среди районов города зафиксировали в Пересыпском районе. Средняя стоимость однокомнатной квартиры здесь составляет около 31 тысячи долларов, двухкомнатной — около 45 тысяч, а трехкомнатной — примерно 55 тысяч долларов.

Аналитики также отмечают, что стоимость жилья в Одессе постепенно приближается к довоенным показателям. В то же время на рынке все еще ощутим ограниченный спрос из-за войны и экономической нестабильности.

По оценкам сервисов недвижимости, средняя квартира на вторичном рынке города сейчас равна примерно 6-7 годам средней заработной платы. Это означает, что покупателям приходится накапливать средства на жилье несколько лет.

Напомним, самое дорогое жилье в Украине традиционно продается в западных регионах и столице. Именно эти города остаются центрами спроса, куда переезжает больше всего людей и где застройщики продолжают запускать новые проекты.

Также мы писали, что самым дорогим городом для покупки нового жилья является Киев — в феврале средняя цена квадратного метра в столице составляла около 1 426 долларов.