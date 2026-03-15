Ціни на житло в Одесі: однокімнатні квартири подорожчали на 25%

На вторинному ринку нерухомості в Одесі з початку року зафіксували зростання вартості квартир. Найбільше зросла ціна однокімнатних помешкань, а найдорожчими залишаються квартири у Приморському районі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на агентство нерухомості ЛУН.

Читайте також:

Скільки коштують квартири в Одесі

За даними аналітики станом на 15 березня 2026 року, середня ціна однокімнатної квартири становить близько 47,5 тисячі доларів.

За останні пів року вартість такого житла зросла приблизно на 9%. Якщо порівнювати з минулим роком, підвищення значно помітніше. Однокімнатні квартири подорожчали приблизно на 25%.

Двокімнатні квартири на вторинці зараз у середньому коштують близько 68 тисяч доларів. За рік їхня ціна зросла на 19%. Трикімнатні квартири подорожчали менш стрімко — приблизно на 12%, і їхня середня вартість становить близько 85 тисяч доларів.

В якому районі ціни на житло найвищі

Найвищі ціни традиційно залишаються у центральній частині міста. У Приморському районі однокімнатна квартира на вторинному ринку в середньому коштує близько 60 тисяч доларів, двокімнатна — приблизно 86 тисяч, а трикімнатна — близько 130 тисяч доларів.

У Київському районі ціни нижчі. Тут однокімнатні квартири продають у середньому за 49 тисяч доларів, двокімнатні — приблизно за 71,5 тисячі, а трикімнатні — близько 85 тисяч доларів.

Ще доступніше житло можна знайти у Хаджибейському районі. Тут однокімнатна квартира коштує приблизно 41,7 тисячі доларів, двокімнатна — близько 58 тисяч, а трикімнатна — 64 тисячі доларів.

Найнижчі ціни на квартири

Найнижчі ціни серед районів міста зафіксували у Пересипському районі. Середня вартість однокімнатної квартири тут становить близько 31 тисячі доларів, двокімнатної — близько 45 тисяч, а трикімнатної — приблизно 55 тисяч доларів.

Аналітики також зазначають, що вартість житла в Одесі поступово наближається до довоєнних показників. Водночас на ринку все ще відчутний обмежений попит через війну та економічну нестабільність.

За оцінками сервісів нерухомості, середня квартира на вторинному ринку міста зараз дорівнює приблизно 6-7 рокам середньої заробітної плати. Це означає, що покупцям доводиться накопичувати кошти на житло кілька років.

Нагадаємо, найдорожче житло в Україні традиційно продається у західних регіонах та столиці. Саме ці міста залишаються центрами попиту, куди переїжджає найбільше людей і де забудовники продовжують запускати нові проєкти.

Також ми писали, що найдорожчим містом для купівлі нового житла є Київ — у лютому середня ціна квадратного метра у столиці становила близько 1 426 доларів.