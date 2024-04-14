Сотни одесситов остались сегодня без воды — причины
Сегодня, 14 апреля, у некоторых жителей Хаджибейского района Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 13:00, но время выполнения работ может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Инглези — все дома;
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
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Напомним, что с 7 апреля в Одессе закончился отапливаемый сезон.
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