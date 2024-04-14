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Сотни одесситов остались сегодня без воды — причины

14 апреля 2024 10:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Сотни одесситов остались сегодня без воды — причины
Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 14 апреля, у некоторых жителей Хаджибейского района Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 13:00, но время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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  • ул. Инглези — все дома;

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что с 7 апреля в Одессе закончился отапливаемый сезон.

Также мы писали, что Группа Нафтогаз полностью завершила интеграцию облгазов и горгазов. В частности, еще больше 500 тысяч украинцев будут платить за газ по-новому.

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