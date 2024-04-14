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Сотні одеситів залишилися сьогодні без води — причини

14 квітня 2024 10:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Сотні одеситів залишилися сьогодні без води — причини
Вода капає з крана. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 14 квітня, у деяких жителів Хаджибейського району Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 13:00, але час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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  • вул. Інглезі — усі будинки;

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що з 7 квітня, в Одесі закінчився опалюваний сезон. 

Також ми писали, що Група Нафтогаз повністю завершила інтеграцію облгазів та міськгазів. Зокрема, ще понад 500 тисяч українців платитимуть за газ по-новому.

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