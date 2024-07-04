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Целый день без воды — кому из одесситов готовиться к отключениям

4 июля 2024 09:11
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Отключения воды в Одессе сегодня, 4 июля - адреса
Многим одесситам отключат воду сегодня. Иллюстративное фото: freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 4 июля, жители Одессы остались без воды с самого утра из-за ремонтных работ. Водоснабжение одесситам планируется полностью вернуть в 21:30. Отметим, что время выполнения работ может меняться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • Люстдорфская дорога, 160 — 262;
  • Академика Глушко, 1 — 13;
  • Евгения Чикаленко, 44 — 64, 55 — 87;
  • Архитекторская, 12 — 24;
  • Ильфа и Петрова, 41 — 65;
  • Академика Королева, 35 — 87, 96 — 122;
  • площадь Независимости, 1;
  • Троллейбусная  — все дома;
  • Трамвайная — все дома.
  • Добровольского 147 — 153;
  • Виталия Блажко, 10;
  • Паустовского, 11, 17а;
  • с. Иличанка — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

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Мы писали, что сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не будут пересмотрены — грозят серьезные последствия.

Также мы сообщали, что регулятор (НКРЭКУ) принял постановления об изменении тарифов ряда водоканалов, в том числе города Одессы. Изменения начали действовать с начала месяца и касаются только предприятий, имеющих лицензии на предоставление соответствующих услуг.

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