Отключения воды в Одессе сегодня, 4 июля - адреса

Целый день без воды — кому из одесситов готовиться к отключениям
Сегодня, 4 июля, жители Одессы остались без воды с самого утра из-за ремонтных работ. Водоснабжение одесситам планируется полностью вернуть в 21:30. Отметим, что время выполнения работ может меняться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Люстдорфская дорога, 160 — 262;
- Академика Глушко, 1 — 13;
- Евгения Чикаленко, 44 — 64, 55 — 87;
- Архитекторская, 12 — 24;
- Ильфа и Петрова, 41 — 65;
- Академика Королева, 35 — 87, 96 — 122;
- площадь Независимости, 1;
- Троллейбусная — все дома;
- Трамвайная — все дома.
- Добровольского 147 — 153;
- Виталия Блажко, 10;
- Паустовского, 11, 17а;
- с. Иличанка — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
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