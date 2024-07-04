Отключения воды в Одессе сегодня, 4 июля - адреса

Многим одесситам отключат воду сегодня. Иллюстративное фото: freepik

Сегодня, 4 июля, жители Одессы остались без воды с самого утра из-за ремонтных работ. Водоснабжение одесситам планируется полностью вернуть в 21:30. Отметим, что время выполнения работ может меняться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Люстдорфская дорога, 160 — 262;

Академика Глушко, 1 — 13;

Евгения Чикаленко, 44 — 64, 55 — 87;

Архитекторская, 12 — 24;

Ильфа и Петрова, 41 — 65;

Академика Королева, 35 — 87, 96 — 122;

площадь Независимости, 1;

Троллейбусная — все дома;

Трамвайная — все дома.

Добровольского 147 — 153;

Виталия Блажко, 10;

Паустовского, 11, 17а;

с. Иличанка — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

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