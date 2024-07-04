Відключення води в Одесі сьогодні, 4 липня - адреси

Цілий день без води — кому з одеситів готуватись до відключень
Сьогодні, 4 липня, мешканці Одеси залишились без води з самого ранку через ремонтні роботи. Водопостачання одеситам планують повністю повернути о 21:30. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Люстдорфська дорога, 160 — 262;
- Академіка Глушка, 1 — 13;
- Євгена Чикаленка, 44 — 64, 55 — 87;
- Архітекторська, 12 — 24;
- Ільфа і Петрова, 41 — 65;
- Академіка Корольова, 35-87, 96 — 122;
- площа Незалежності, 1;
- Тролейбусна — усі будинки;
- Трамвайна — усі будинки.
- Добровольського 147 — 153;
- Віталія Блажка, 10;
- Паустовського, 11, 17а;
- с. Ілічанка — всі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
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