Відключення води в Одесі сьогодні, 4 липня - адреси

Багатьом одеситам відключать воду сьогодні. Ілюстративне фото: freepik

Сьогодні, 4 липня, мешканці Одеси залишились без води з самого ранку через ремонтні роботи. Водопостачання одеситам планують повністю повернути о 21:30. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

Люстдорфська дорога, 160 — 262;

Академіка Глушка, 1 — 13;

Євгена Чикаленка, 44 — 64, 55 — 87;

Архітекторська, 12 — 24;

Ільфа і Петрова, 41 — 65;

Академіка Корольова, 35-87, 96 — 122;

площа Незалежності, 1;

Тролейбусна — усі будинки;

Трамвайна — усі будинки.

Добровольського 147 — 153;

Віталія Блажка, 10;

Паустовського, 11, 17а;

с. Ілічанка — всі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Ми писали, що сфера водопостачання та водовідведення України зіткнулася з великими проблемами через відсутність тарифного регулювання для водоканалів. Якщо ціни не переглянуть — загрожують серйозні наслідки.

Також ми повідомляли, що регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів низки водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни почали діяти від початку місяця й стосуються лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.