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Цілий день без води — кому з одеситів готуватись до відключень

4 липня 2024 09:11
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення води в Одесі сьогодні, 4 липня - адреси
Багатьом одеситам відключать воду сьогодні. Ілюстративне фото: freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 4 липня, мешканці  Одеси залишились без води з самого ранку через ремонтні роботи. Водопостачання одеситам планують повністю повернути о 21:30. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Люстдорфська дорога, 160 — 262; 
  • Академіка Глушка, 1 — 13;
  • Євгена Чикаленка,  44 — 64, 55 — 87;
  • Архітекторська, 12 — 24;
  • Ільфа і Петрова, 41 — 65;
  • Академіка Корольова,  35-87, 96 — 122;
  • площа Незалежності, 1;
  • Тролейбусна — усі будинки;
  • Трамвайна — усі будинки.
  • Добровольського 147 — 153; 
  • Віталія Блажка, 10;
  • Паустовського, 11, 17а;
  • с. Ілічанка — всі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Ми писали, що сфера водопостачання та водовідведення України зіткнулася з великими проблемами через відсутність тарифного регулювання для водоканалів. Якщо ціни не переглянуть — загрожують серйозні наслідки.

Також ми повідомляли, що регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів низки водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни почали діяти від початку місяця й стосуються лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.

комунальні послуги Одеса Одеська область вода Новини Одеси відсутність води

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