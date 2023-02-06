Прогноз погоды в Одессе 6 февраля: сильный ветер, местами осадки.

Весь день небо будет облачным: прогноз погоды в Одессе в понедельник
6 февраля 2023 07:30
Жителей области просят ограничить передвижение
6 февраля в Одессе наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о морозном и очень ветреном дне.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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С утра и до самого вечера в Одессе небо будет покрыто облаками. Без осадков.
Прогноз погоды в Одессе
В городе будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Синоптики сообщают, что временами следует ожидать небольшие осадки. Ночью и утром гололедица. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью от 1°С до 1°С тепла, днем 4-6°С тепла.
Погода в Одесской области
В области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью от 1°С до 4°С.
тепла, на севере 4-6°С мороза, днем 1-6°С тепла.
Народный прогноз
В этот день почитается память преподобной Ксении. Этот день считали переломом зимы, и за ним прогнозировали погоду на предстоящую весну: "Какая Ксения — такая и весна". "Если на Ксению хорошая погода — весна будет красная (хорошая)". Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Это означало, что зима задержится и домашние животные съедят все заготовленные для них запасы.
Напомним, что морские волны становятся все выше, поэтому следует ждать "сюрпризов". Шторм может прибить к берегу мины.