Прогноз погоди в Одесі 6 лютого: сильний вітер, місцями осад

Цілий день небо буде вкрите хмарами: прогноз погоди в Одесі на понеділок
6 лютого 2023 07:30
Мешканців області просять обмежити пересування
Сьогодні, 6 лютого, в Одесі спостерігається погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про морозний та дуже вітряний день.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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З ранку до самого вечора в Одесі небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Синоптики повідомляють, часом слід очікувати невеликі опади. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер східний 9-14 м/с. Температура вночі від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень 4-6°С тепла.
Погода в Одеській області
В області буде також хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер східний 9-14 м/с. Температура вночі від 1°С морозу до 4°С
тепла, на півночі 4-6°С морозу, вдень 1-6°С тепла.
Народний прогноз
Цього дня вшановується пам’ять преподобної Ксенії. Цей день вважали переломом зими, і за ним прогнозували погоду на майбутню весну: "Яка Ксенія — така й весна". "Якщо на Ксенію хороша погода — весна буде красна (хороша)". Наші пращури говорили: "На півзимницю дорогу перемітає — корм підмітає". Це означало, що зима затримається, і домашні тварини з‘їдять всі заготовлені для них запаси.
Нагадаємо, що морські хвилі стають все вище, тому слід чекати "сюрпризів". Шторм може прибити до берега міни.