Прогноз погоди в Одесі 6 лютого: сильний вітер, місцями осад

Мешканців області просять обмежити пересування

Сьогодні, 6 лютого, в Одесі спостерігається погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про морозний та дуже вітряний день.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

З ранку до самого вечора в Одесі небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Прогноз погоди в Одесі



В місті сьогодні буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Синоптики повідомляють, часом слід очікувати невеликі опади. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер східний 9-14 м/с. Температура вночі від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень 4-6°С тепла.

Погода в Одеській області

В області буде також хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер східний 9-14 м/с. Температура вночі від 1°С морозу до 4°С

тепла, на півночі 4-6°С морозу, вдень 1-6°С тепла.

Народний прогноз

Цього дня вшановується пам’ять преподобної Ксенії. Цей день вважали переломом зими, і за ним прогнозували погоду на майбутню весну: "Яка Ксенія — така й весна". "Якщо на Ксенію хороша погода — весна буде красна (хороша)". Наші пращури говорили: "На півзимницю дорогу перемітає — корм підмітає". Це означало, що зима затримається, і домашні тварини з‘їдять всі заготовлені для них запаси.

Нагадаємо, що морські хвилі стають все вище, тому слід чекати "сюрпризів". Шторм може прибити до берега міни.