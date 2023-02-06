Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Цілий день небо буде вкрите хмарами: прогноз погоди в Одесі на понеділок arrow

Цілий день небо буде вкрите хмарами: прогноз погоди в Одесі на понеділок

6 лютого 2023 07:30
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Прогноз погоди в Одесі 6 лютого: сильний вітер, місцями осад
Мешканців області просять обмежити пересування
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Сьогодні, 6 лютого, в Одесі спостерігається погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про морозний та дуже вітряний день.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

З ранку до самого вечора в Одесі небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Прогноз погоди в Одесі


В місті сьогодні буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Синоптики повідомляють, часом слід очікувати невеликі опади. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер східний 9-14 м/с. Температура вночі від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень 4-6°С тепла.

Погода в Одеській області

В області буде також хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер східний 9-14 м/с. Температура вночі від 1°С морозу до 4°С
тепла, на півночі 4-6°С морозу, вдень 1-6°С тепла.

Народний прогноз

Цього дня вшановується пам’ять преподобної Ксенії. Цей день вважали переломом зими, і за ним прогнозували погоду на майбутню весну: "Яка Ксенія — така й весна". "Якщо на Ксенію хороша погода — весна буде красна (хороша)". Наші пращури говорили: "На півзимницю дорогу перемітає — корм підмітає". Це означало, що зима затримається, і домашні тварини з‘їдять всі заготовлені для них запаси.

Нагадаємо, що морські хвилі стають все вище, тому слід чекати "сюрпризів". Шторм може прибити до берега міни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:43 Окупанти 37 разів за добу обстріляли Херсонщину: гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків

09:31 За час війни загинуло понад 1300 мирних жителів Донеччини: минулої доби знову постраждав Бахмут

09:23 Індексація пенсій: хто з українців отримає від 500 грн підвищення

09:16 Вручати повістки можуть і на вулиці: в Міноборони розповіли, чому так відбувається

09:10 ​​​​​​​Російські підрозділи під Бахмутом не взаємодіють між собою: Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:49 Папа Римський заявив, що готовий зустрітися із Зеленським та путіним

Новина з фото

08:46 ​​​​​​​Перший канадський танк Leopard для ЗСУ прибув до Польщі

08:23 "Нова пошта" нагадала, хто може відправляти посилки безкоштовно

08:20 Резніков заявив, що не отримував пропозиції від Зеленського очолити Мінстратегпром

08:16 ​​​​​​​ЗСУ ліквідували за добу понад 800 окупантів: Генштаб назвав нові втрати рф

Новина з відео

21:24 Україна запровадила санкції проти атомної галузі росії

Новина з відео

21:10 "Джек міг вижити": науковці провели експеримент щодо кінцівки фільму "Титанік"

Ексклюзив

19:58 Резніков розповів про наступ росії, взяття Києва та відставку з посту міністра оборони: головні заяви

Новина з відео

19:50 "Ти здохнеш, і всім пох*й": дружина окупанта поскаржилася на ставлення командування до солдатів

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 6 лютого: Ракам — сильний стрес, Рибам — фінансовий прибуток

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:02 В Рені ледь не затонула румунська баржа з 890 тоннами зерна: деталі подіїіваьл4

Новина з відео

13:43 Катався з дитячим візочком на льоду: на Полтавщині поліцейські витягли з ополонки чоловіка з немовлям

Новина з відео

23:48 Всі в теплому одязі та нормальному стані: Лубінець показав, як окупантів повертали у рф

Новина з відео

23:22 Окупанти стягують техніку та десятки тисяч військових до околиць Маріуполя, — Бойченко

Новина з відео

22:39 У США збили китайську кулю-шпигуна

Ексклюзив

19:58 Резніков розповів про наступ росії, взяття Києва та відставку з посту міністра оборони: головні заяви

Ексклюзив

09:24 Як зміняться ціни на пальне в Україні після запровадження ембарго ЄС на російські нафтопродукти

08:00 Секонд-хенди захоплюють ринок одягу

20:20 День народження Facebook: сім найгучніших скандалів соцмережі Марка Цукерберга

Ексклюзив

08:00 Винищувачі F-16 для України: погляд з Конгресу США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:00 Саміт про вступ України до ЄС відбувся під сирени і злети російських носіїв ракет "Кинджал": всі подробиці зустрічі

Ексклюзив

18:00 "Бити, вивозити потягами чи не звертати уваги?": інтерв'ю з Іриною Фаріон про методи боротьби з російськомовними

17:03 У Харкові обговорили новий генплан міста: що планують змінити

17:01 Танці Лаврова з бубном: що являють собою потенційні союзники росії в Африці

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

Актуальне по темі

None 6 Лютий 09:44

Окупанти 37 разів за добу обстріляли Херсонщину: гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків

None 6 Лютий 09:32

Індексація пенсій: хто з українців отримає від 500 грн підвищення

None 6 Лютий 09:16

Вручати повістки можуть і на вулиці: в Міноборони розповіли, чому так відбувається

None 6 Лютий 09:03

Папа Римський заявив, що готовий зустрітися із Зеленським та путіним

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB