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Целый район и некоторые улицы — кто из одесситов остался до вечера без воды

5 февраля 2024 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Целый район и некоторые улицы — кто из одесситов остался до вечера без воды
Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 5 февраля, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 20:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • район Слободка — все дома;
  • 2-я линия Люстдорфской дороги, 2-5;
  • просп. Академика Глушко, 2-10;
  • ул. Академика Королева, 37, 37А;
  • ул. Люстдорфская дорога, 148-159;
  • ул. Левитана, 73, 75, 77;
  • ул. Костанди, 126-153;

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, на конец января одесситы за коммунальные платежи задолжали почти четыре миллиарда гривен. Лидерами среди всех услуг стало теплоснабжение.

Добавим, что тарифы на коммунальные услуги всегда остаются в центре внимания и обсуждения общественности. На фоне непрерывного роста цен на электроэнергию, водоснабжение, газ и другие коммунальные услуги расходы на оплату счетов значительно увеличиваются. Эта ситуация становится существенным фактором в формировании ежедневного бюджета многих жителей Одессы.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
водоснабжение
вода
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