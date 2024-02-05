Целый район и некоторые улицы — кто из одесситов остался до вечера без воды

Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay

Сегодня, 5 февраля, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 20:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

район Слободка — все дома;

2-я линия Люстдорфской дороги, 2-5;

просп. Академика Глушко, 2-10;

ул. Академика Королева, 37, 37А;

ул. Люстдорфская дорога, 148-159;

ул. Левитана, 73, 75, 77;

ул. Костанди, 126-153;

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, на конец января одесситы за коммунальные платежи задолжали почти четыре миллиарда гривен. Лидерами среди всех услуг стало теплоснабжение.

Добавим, что тарифы на коммунальные услуги всегда остаются в центре внимания и обсуждения общественности. На фоне непрерывного роста цен на электроэнергию, водоснабжение, газ и другие коммунальные услуги расходы на оплату счетов значительно увеличиваются. Эта ситуация становится существенным фактором в формировании ежедневного бюджета многих жителей Одессы.