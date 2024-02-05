Целый район и некоторые улицы — кто из одесситов остался до вечера без воды
Сегодня, 5 февраля, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 20:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- район Слободка — все дома;
- 2-я линия Люстдорфской дороги, 2-5;
- просп. Академика Глушко, 2-10;
- ул. Академика Королева, 37, 37А;
- ул. Люстдорфская дорога, 148-159;
- ул. Левитана, 73, 75, 77;
- ул. Костанди, 126-153;
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, на конец января одесситы за коммунальные платежи задолжали почти четыре миллиарда гривен. Лидерами среди всех услуг стало теплоснабжение.
Добавим, что тарифы на коммунальные услуги всегда остаются в центре внимания и обсуждения общественности. На фоне непрерывного роста цен на электроэнергию, водоснабжение, газ и другие коммунальные услуги расходы на оплату счетов значительно увеличиваются. Эта ситуация становится существенным фактором в формировании ежедневного бюджета многих жителей Одессы.
Читайте Новини.LIVE!