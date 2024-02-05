Цілий район та деякі вулиці — хто з одеситів залишився до вечора без води

Відсутність води у крані. Фото: pixabay

Сьогодні, 5 лютого, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 20:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

район Слобідка — усі будинки;

2-а лінія Люстдорфської дороги, 2-5;

просп. Академіка Глушка, 2-10;

вул. Академіка Корольова, 37, 37А;

вул. Люстдорфська дорога, 148-159;

вул. Левітана, 73, 75, 77;

вул. Костанді, 126-153;

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, станом на кінець січня одесити за комунальні платежі заборгували майже чотири мільярди гривень. Лідерами серед усіх послуг стало теплопостачання.

Додамо, тарифи на комунальні послуги завжди залишаються у центрі уваги та обговорення громадськості. На тлі безперервного зростання цін на електроенергію, водопостачання, газ та інші комунальні послуги, витрати на оплату рахунків значно збільшуються. Ця ситуація стає суттєвим фактором у формуванні щоденного бюджету для багатьох мешканців Одеси.