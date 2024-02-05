Цілий район та деякі вулиці — хто з одеситів залишився до вечора без води
Сьогодні, 5 лютого, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 20:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- район Слобідка — усі будинки;
- 2-а лінія Люстдорфської дороги, 2-5;
- просп. Академіка Глушка, 2-10;
- вул. Академіка Корольова, 37, 37А;
- вул. Люстдорфська дорога, 148-159;
- вул. Левітана, 73, 75, 77;
- вул. Костанді, 126-153;
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, станом на кінець січня одесити за комунальні платежі заборгували майже чотири мільярди гривень. Лідерами серед усіх послуг стало теплопостачання.
Додамо, тарифи на комунальні послуги завжди залишаються у центрі уваги та обговорення громадськості. На тлі безперервного зростання цін на електроенергію, водопостачання, газ та інші комунальні послуги, витрати на оплату рахунків значно збільшуються. Ця ситуація стає суттєвим фактором у формуванні щоденного бюджету для багатьох мешканців Одеси.
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