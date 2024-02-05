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Цілий район та деякі вулиці — хто з одеситів залишився до вечора без води

5 лютого 2024 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Цілий район та деякі вулиці — хто з одеситів залишився до вечора без води
Відсутність води у крані. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 5 лютого, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 20:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • район Слобідка — усі будинки; 
  • 2-а лінія Люстдорфської дороги, 2-5;
  • просп. Академіка Глушка, 2-10;
  • вул. Академіка Корольова, 37, 37А;
  • вул. Люстдорфська дорога, 148-159;
  • вул. Левітана, 73, 75, 77;
  • вул. Костанді, 126-153;

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, станом на кінець січня одесити за комунальні платежі заборгували майже чотири мільярди гривень. Лідерами серед усіх послуг стало теплопостачання. 

Додамо, тарифи на комунальні послуги завжди залишаються у центрі уваги та обговорення громадськості. На тлі безперервного зростання цін на електроенергію, водопостачання, газ та інші комунальні послуги, витрати на оплату рахунків значно збільшуються. Ця ситуація стає суттєвим фактором у формуванні щоденного бюджету для багатьох мешканців Одеси.

комунальні послуги
Одеса
Одеська область
водопостачання
вода
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