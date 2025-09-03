Видео
Главная Одесса Целый район в Одессе завтра останется без света — причины

Целый район в Одессе завтра останется без света — причины

Дата публикации 3 сентября 2025 16:27
Плановый ремонт электросетей в Киевском районе Одессы
Энергетики ремонтируют оборудование. Фото: ДТЭК

Завтра, 4 сентября, из-за ремонтных работ связанных с подготовкой к зиме в одном из районов Одессы до вечера не будет света. Специалисты обеспечат питание объектов критической инфраструктуры, где это возможно.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Где не будет света

Ремонтные работы на электросетях запланированы в Киевском районе Одессы. Это стандартные мероприятия для подготовки города к отопительному сезону и обеспечения бесперебойной работы энергетических объектов. На время ремонта энергетики подключат к сети критически важные объекты и тех клиентов, где технически это возможно. Света не будет с 07:00 до 17:00. Однако точное время может корректироваться. В компании обещают сделать все, чтобы работы продолжались как можно быстрее и восстановить электроснабжение в каждый дом.

Что же касается плановых отключений в других районах города — об этом станет известно завтра. Жителей просят учесть это при планировании дня и заранее подготовиться к возможным временным перебоям в свете.

Куда обращаться в случае отключения света

Если у вас исчезла электроэнергия, рекомендуется сначала проверить информацию на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, Путин сделал заявление, относительно энергетической блокады Украины. Также мы писали, что Украина и Швейцария подписали совместное соглашение о восстановлении, в частности электроснабжения.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
