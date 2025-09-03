Відео
Головна Одеса Цілий район в Одесі завтра залишиться без світла — причини

Цілий район в Одесі завтра залишиться без світла — причини

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 16:27
Плановий ремонт електромереж в Київському районі Одеси
Енергетики ремонтуюють обладнання. Фото: ДТЕК

Завтра, 4 вересня, через ремонті роботи пов'язані з підготовкою до зими в одному із районів Одеси до вечора не буде світла. Фахівці забезпечать живлення об’єктів критичної інфраструктури, де це можливо.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Читайте також:

Де не буде світла

Ремонтні роботи на електромережах заплановані у Київському районі Одеси. Це стандартні заходи для підготовки міста до опалювального сезону та забезпечення безперебійної роботи енергетичних об’єктів. На час ремонту енергетики підключать до мережі критично важливі об’єкти та тих клієнтів, де технічно це можливо. Світла не буде з 07:00 до 17:00. Однак точний час може коригуватися. В компанії обіцяють зробити все, щоб роботи тривали якомога швидше та відновити електропостачання у кожну домівку.

Що ж стосується планових відключень в інших районах міста — про це стане відомо завтра. Мешканців просять врахувати це при плануванні дня та заздалегідь підготуватися до можливих тимчасових перебоїв у світлі.

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо у вас зникла електроенергія, рекомендується спочатку перевірити інформацію на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, Путін зробив заяву, щодо енергетичної блокади України. Також ми писали, що Україна та Швейцарія підписали спільну угоду про відновлення, зокрема електропостачання. 

Одеса Одеська область Новини Одеси світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
