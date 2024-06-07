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Круглосуточно без света — плановые и стабилизационные отключения в Одессе

7 июня 2024 09:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Отключение света в Одессе сегодня: 7 июня
В Одессе действуют плановые и стабилизационные отключения света 7 июня. Иллюстративное фото: ДТЭК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 7 июня, в Одесской области все сутки продлятся стабилизационные отключения света. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях — поэтому у одесситов, подключенных к центральной энергораспределительной сети, электроэнергии не будет до 19:00, однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет свет из-за ремонта

Центральный РЭС:

  • Малишевского (Гастелло) — все дома;
  • Цветочная — все дома;
  • Клименко — все дома;
  • Граница — все дома;
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99;
  • Николая Лысенко (Корнюшина) — все дома;
  • Косяченко Алексея, 2;
  • Йозефа Прибика (Минская) — все дома;
  • Платанова — все дома;
  • Радостная, 114, 116;
  • Святослава Рихтера — все дома;
  • Сельская, 29, 29а, 31, 33, 35 — 40, 42, 44;
  • Татьяны Тесс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;
  • Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;
  • пер. 1-й Сиреневый, 1 — 6;
  • пер. 2-й Сиреневый — все дома;
  • пер. Ковровый, 5, 7, 9;
  • пер. Костровая, 7, 30, 30/2, 34, 37а;
  • проезд Сиреневый, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Мы писали, что в Одесской области действуют графики отключения света из-за тяжелого состояния энергосистемы Украины. Часть поколения совсем остановили из-за повреждений и оккупации, а еще часть — на ремонте. Поэтому регион готовится к зиме почти без света.

Также из-за нехватки мощностей в электроэнергии в населенных пунктах Одесской области сложилась критическая ситуация со светом. Местные жители могут быть отключены от электроснабжения до 20 часов в сутки.

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электроэнергия
электроснабжение
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