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Цілодобово без світла — планові та стабілізаційні відключення в Одесі

7 червня 2024 09:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення світла в Одесі сьогодні: 7 червня
В Одесі діють планові та стабілізаційні відключення світла 7 червня. Ілюстративне фото: ДТЕК
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Сьогодні, 7 червня, в Одеській області всю добу триватимуть стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах — тому у одеситів, які підключені до центральної енергорозподільчої мережі, електроенергії не буде до 19:00, однак час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світло через ремонт

Центральний РЕМ:  

  • Малішевського (Гастелло) — усі будинки; 
  • Квіткова — усі будинки; 
  • Клименко — усі будинки;
  • Кордонна — усі будинки;
  • Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;  
  • Миколи Лисенка (Корнюшина) — усі будинки; 
  • Косяченко Олексія, 2;  
  • Йозефа Прибіка (Мінська) — усі будинки; 
  • Платанова — усі будинки;  
  • Радісна, 114, 116;  
  • Святослава Ріхтера — усі будинки; 
  • Сільська, 29, 29а, 31, 33, 35 — 40, 42, 44;  
  • Тетяни Тесс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;  
  • Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;  
  • пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;  
  • пров. 2-й Бузковий — усі будинки;  
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9;  
  • пров. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а;  
  • проїзд Бузковий, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6.  

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Ми писали, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла

Також через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.

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Одеса
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