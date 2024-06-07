Відключення світла в Одесі сьогодні: 7 червня

В Одесі діють планові та стабілізаційні відключення світла 7 червня. Ілюстративне фото: ДТЕК

Сьогодні, 7 червня, в Одеській області всю добу триватимуть стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах — тому у одеситів, які підключені до центральної енергорозподільчої мережі, електроенергії не буде до 19:00, однак час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світло через ремонт

Центральний РЕМ:

Малішевського (Гастелло) — усі будинки;

Квіткова — усі будинки;

Клименко — усі будинки;

Кордонна — усі будинки;

Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;

Миколи Лисенка (Корнюшина) — усі будинки;

Косяченко Олексія, 2;

Йозефа Прибіка (Мінська) — усі будинки;

Платанова — усі будинки;

Радісна, 114, 116;

Святослава Ріхтера — усі будинки;

Сільська, 29, 29а, 31, 33, 35 — 40, 42, 44;

Тетяни Тесс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;

Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;

пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;

пров. 2-й Бузковий — усі будинки;

пров. Килимовий, 5, 7, 9;

пров. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а;

проїзд Бузковий, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Ми писали, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла.

Також через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.