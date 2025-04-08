Стоимость молодого картофеля в Одессе — обзор цен и что думают украинцы

Одесситы закупаются на рынке. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

На одесских прилавках, несмотря на апрель, начала появляться молодая украинская картошка. Вот только стоимость ее совсем не радует, так как большинству покупателей она будет совсем не по карману. Сейчас цена на такой деликатес начинается от 160 гривен.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать у одесситов, насколько для них приемлема такая стоимость?

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Как говорится, спрос рождает предложение! Этой точки зрения придерживаются и одесситы. Так, по словам Елены, молодой картофель и должен стоить дороже, сейчас еще не сезон. Да и обойтись без него можно, чего не скажешь о картофеле прошлогоднего урожая, который побил все невероятные рекорды.

"Наверное, сегодня такая цена нормальная, потому что ее не обязательно сейчас есть. Тот кто может, тот покупает. А вот за обычную картошку 40 грн — это уже много", — отмечает Елена.

Елена: молодой картофель не может быть дешевым. Фото: Новини.LIVE

Космическая цена

Ну а все же, для большинства молодая украинская картошка оказалась не по карману. Прожить на минимальную заработную плату сегодня еще надо умудриться, здесь уже не до излишеств. Одесситка Екатерина говорит, что приходится составлять свои рационы таким образом, чтобы хватало денег не только на продукты.

"Очень дорогой такой картофель, мог быть и дешевле. Сейчас у людей не так много денег. Вот я получаю 6500, и извините, но за 160 не буду покупать такую картошку. Буду брать то, что дешевле", — говорит Екатерина.

Екатерина о молодой картошке на рынке. Фото: Новини.LIVE

Екатерину поддерживает и Светлана, женщина признается, что и так на продукты питания приходится тратить большую часть бюджета, а о таких излишках, как молодой картофель, даже не думает. Так ни одной зарплаты не хватит.

"Мне такая цена вообще не нравится, зарплата не такая большая", — ответила Светлана.

Светлана о стоимости молодого картофеля. Фото: Новини.LIVE

Если работающие одесситы не могут себе позволить молодой картошки, то что уж говорить о пенсионерах. Людям и так приходится считать каждую копейку, а тут такой деликатес.

"Вы что, смеетесь? Боже, как дорого! Мы такое не покупаем, у нас очень маленькая пенсия", — говорит пенсионерка Лидия.

Лидия о ценах на молодую картошку. Фото: Новини.LIVE

Без картофеля

Правда, нашлись и те, кто не любит молодую картошку совсем. Так, Галина Васильевна — одна из таких. Женщина признается, что всю свою взрослую жизнь ни разу не покупала молодую картошку.

"Я молодую картошку не люблю и никогда ее не покупаю. С детства ее ненавижу", — признается Галина Васильевна.

Галина Васильевна о молодой картошке. Фото: Новини.LIVE

Молодую картошку с укропом и чесноком, да еще и с малосольной селедкой в Одессе любят все же большинство. Вот только горожане не готовы платить за это блюдо такие большие деньги. Тем более, что осталось подождать совсем немного, и цена на нее будет уже приемлемой.

Напомню, что мы ранее писали, что будет с ценами на мясо после Пасхи. А также какие-то супермаркеты уже подняли цены на яйца перед праздником.