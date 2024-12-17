Сколько стоят елки в Одессе к Новому году 2025 - стоимость и виды

Женщины переходят дорогу возле елочного базара. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В Одессе, где декабрьская погода больше напоминает весеннюю, город все же начинает оживать в ожидании Нового года. На улицах уже появились елочные базары, наполняя воздух свежим ароматом хвои и легким предвкушением праздника. Однако одесситы пока не спешат покупать праздничное дерево — кто-то еще откладывает выбор, а кто-то задумывается, стоит ли в этом году брать традиционную зеленую красавицу.

Журналисты Новини.LIVE прошлись по елочным базарам и узнали, во сколько одесситам обойдется в этом году новогоднее дерево.

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Одесситов еще не закрутил вихрь предновогодней суеты, но готовиться к праздникам все же придется. Таисия давно избавила себя от забот с покупкой елки, так как уже много лет пользуется искусственной. Она говорит, что это сэкономило ей много времени, ведь больше не нужно каждый год ездить в мороз и выбирать пышную красавицу, которая будет украшать дом от силы месяц.

"Я буду ставить искусственную, лет 15 точно уже так делаю. Мне жаль природу, поэтому да. А для запаха я себе покупаю веточку ели и ставлю дома как икебану", — рассказывает Таисия.

Одесситка Таисия. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

А вот Галина Викторовна, наоборот, против искусственных деревьев, потому что они оказывают вредное влияние на организм. Поэтому женщина предпочитает живые елки.

"У меня еще нет новогоднего настроения, но, пожалуй, буду ставить живую елку. Она у меня не пропадет просто так — я после праздников из веточек сделаю масло, а со стволом буду принимать ванну. Это очень полезно для здоровья. Или еще можно отдать дерево домашним животным, которым зимой очень не хватает витамина С", — добавляет Галина Викторовна.

Одесситка Галина Викторовна Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Праздник для воинов и детей

Но у многих одесситов в этом году нет ощущения праздника. Война внесла свои коррективы, поэтому Надежда и Игорь решили не ставить елку, считая, что сейчас это неуместно. Однако они подчеркивают, что даже в самые сложные времена нужно дарить детям радость. Ведь для малышей Новый год — это магия, которая помогает сохранять веру в лучшее. А взрослым, которые все же планируют праздновать, стоит помнить, кому они обязаны этой возможностью. Благодаря нашим военным, которые держат оборону, Одесса может готовиться к праздникам, и это напоминание о настоящей цене мирных дней.

"Я думаю, что елку следует устанавливать людям, у которых есть дети. Потому что для них важно чувство праздника. У нас дома есть искусственная, но настроения к ней нет. Наши ребята на передовой воюют, и очень некомфортно, когда мы в тепле и в хороших условиях празднуем, а они там мерзнут. Вот поэтому стоит такие теплые эмоции в виде нашего внимания дарить им", — подчеркивают Надежда и Игорь.

Одесситы Надежда и Игорь. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Стоимость елки

Продавец елок Иван уже не первый год дарит одесситам ощущение праздника. Мужчина привозит вечнозеленые деревья с фермерского хозяйства Тернопольской области. Он отмечает, что спрос небольшой, но есть. К тому же цены довольно комфортные и почти не изменились с прошлого года.

"У нас продаются елки и сосны. Есть обычная елка и пихта Нормана, привезенная из Дании, и мы их продаем. Разница в том, что елку нужно ставить ближе к Новому году, потому что она быстрее осыпается. Сосна более выносливая, ели тоже более выносливые к таким температурным режимам, если так можно сказать. Их можно ставить уже сейчас", — делится продавец.

Продавец елок Иван. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Предприниматель говорит, что самые дорогие сейчас сосны, а елки немного дешевле, потому что они менее выносливы к разным изменениям.

елка — от 300 гривен;

сосна маленькая — от 400 до 600 гривен (в зависимости от размера и пышности);

сосна большая — от 800 до 3 000 гривен.

"От роста елки зависит, от ее пышности. А, еще от цвета, потому что многое хотят, чтобы была елка зеленая. У нас она преимущественно зеленая, желтой нет", — добавляет Иван.

Елочный базар в Одессе. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Кроме того, на елочном базаре можно приобрести красавицу не только для квартиры, но и для собственного участка в частном доме. Продавец Иван подчеркивает, что они продают саженцы деревьев, с которыми можно встречать Новый год, только один раз купив. И поэтически добавляет, что семьи будут наблюдать, как их дети растут вместе с елками, и каждый год украшать ее все большим количеством игрушек. Однако точную стоимость такого удовольствия предприниматель еще не установил.

Саженцы елок для продажи. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Спрос на елки в Одессе

Продавец подчеркивает, что пока что спрос на вечнозеленые деревья незначительный. Иван связывает это с тем, что на улице еще довольно теплая погода, и у людей нет ощущения праздника. Но ближе к Дню Святого Николая по старому стилю ожидает наплыв покупателей.

"Люди сюда идут, но пока не очень. Еще чуть-чуть чего-то ждут. Думаю, к Николаю уже должны брать, так сказать, старому Николаю. Потому что здесь в основном празднуют по старому стилю, хотя у нас, на Тернопольщине, уже забывается эта традиция", — подытоживает продавец.

Работники на елочном базаре Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В Одессе новогодняя суета пока не ощущается, но волноваться не стоит — времени до праздников еще предостаточно. Одесситы всегда готовятся к Новому году по-своему — ближе к последним дням декабря. И времени на все точно хватит! Елочные базары уже ждут покупателей, а выбор такой разнообразный, что каждый найдет зеленую красавицу по душе и по карману. Так что праздничное настроение обязательно придет, как только запах хвои и мандаринов окутает город.

Напомним, в Киеве уже заработали официальные елочные базары, где люди могут выбрать и купить праздничное дерево.

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