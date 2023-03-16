Законопроект о гражданском партнерстве

Новый законопроект будет юридически защищать гражданское партнерство

В Украине планируют узаконить партнерство для однополых пар, соответствующий законопроект подала депутат от партии "Голос" Инна Совсун. Насколько готово наше общество к таким нововведениям? Какие юридические коллизии могут быть на практике и как новый закон сможет защитить людей в гражданском партнерстве?

Ответы на эти и другие вопросы журналисты Новини.LIVE искали вместе с председателем правления ОО "Прожектор" Виталием Матвеевым.

— Законопроект позволяет партнерам в однополых и разнополых парах без брака иметь такие же права, как и у законных супругов. Как вы думаете, насколько сейчас эти нововведения необходимы?

— Законопроект — актуален. Главная цель — предоставить юридическую защиту ЛГБТ-военным, которые защищают Украину на фронте. Воспользоваться им могли бы и однополые, и разнополые пары. Дело в том, что у украинских секс-меньшинств сегодня нет никаких законодательных прав. У нас есть только семейный кодекс, где прописано, что брак может быть между мужчиной и женщиной. Тогда возникает вопрос, если один из партнеров, который сейчас защищает территорию Украины, умирает, то у другого партнера нет юридических оснований его посетить в больнице или забрать тело, распорядиться похоронами. А люди, которые в браке могут беспрепятственно все это сделать.

Этот законопроект призван сделать так, чтобы лица в гражданском партнерстве имели такие же права, как и законные супруги. Но надо понимать, что институт гражданского партнерства будет создан не только для ЛГБТ, но и для других людей, не желающих вступать в брак. В дальнейшем, если есть нажитое имущество, они могут его поделить.

В законопроекте с практической точки зрения есть определенные пробелы. В нем предусмотрено, что люди, которые планируют вступить в гражданское партнерство, должны подать документы, что они не состоят в браке или другом партнерстве. Возникает вопрос: как они могут это доказать? Сейчас есть государственные реестры и органы регистрации сами могут это проверить. Почему эта ответственность возлагается не на государство, а на тех, кто пришел регистрировать гражданское партнерство. Это в будущем может привести к бегу по бюрократическому кругу. Это первый момент.

Второй — по представительству. Если лицо на передовой линии и не может явиться в отдел регистрации, то он предоставляет документы о партнерстве через адвоката, но парламентарии прописали, что это должна быть именно нотариальная доверенность или, как исключение, командир батальона или начальник медицинской части. Но если представители ЛГБТ не хотят, чтобы командир батальона знал об этом. Почему это нельзя сделать из-за адвоката? В законопроекте нужно прописать эти моменты, потому что до сих пор в обществе есть дискриминация этой категории людей.

Сейчас необходимо создать одну базу, где была бы информация о том, был ли человек ранее зарегистрирован договором с другим партнером.

— Общественная организация "Прожектор" с 2020 года занимается вопросами представителей трансобщества. С какими сложностями вам приходится бороться каждый день?

— К нам обращается немало представителей ЛГБТ с разными вопросами. У транссообщества самые проблемные — связанные с медициной, когда речь идет о переходе транслюдей. Им необходимо изменить документы, но государство этого не делает, потому что бюрократическая система не позволяет. По состоянию на сегодняшний день лицо, которое уже прошло путь перехода и получило справку об изменении статьи (медицинский документ), имеет право пойти в ЗАГС и изменить документы: женские на мужские и наоборот. Но в ЗАГСе сегодня скептически все это смотрят. Некоторые берут время, чтобы почитать внутренние документы, как это делать, а некоторые отказывают по формальным причинам, ссылаясь на то, что этой справки недостаточно.

С медицинской точки зрения сегодня очень мало дружеских врачей, готовых принять на учет трансгендерного человека, провести его от начала перехода до завершения. Кроме того, есть ряд специалистов, которые должны дать заключение о переходе трансгендера. Но врачи отказываются, ссылаясь на занятость.

Сейчас во время войны многие проблемные вопросы возникают в военкоматах, когда трансгендеры проходят медицинское обследование. В таких случаях на помощь приходит наша команда.

— Если говорить о разрешении партнерства, насколько серьезно придется менять наше законодательство? Ведь принятие этого закона повлечет за собой множество изменений. Сколько времени нужно, чтобы упорядочить все?

— Надо понимать, что это пока что законопроект. Некоторые считают, если его примут, то мы легализуем однополый брак. Это не так, потому что с юридической точки зрения это отдельный договор гражданского характера, это не узаконивание однополого брака. Он не имеет отношения к семейному кодексу. Поэтому посмотрим, как наше общество будет воспринимать новые изменения и уже скоро будет понимание: есть ли необходимость во внесении в законодательство изменений однополых браков.

Моя точка зрения, если мы хотим в Европейский союз, то одно из условий — предоставление права ЛГБТ-сообществу. Сейчас мы это право предоставляем по такому договору.

Кстати, уже есть прецедент в Европейском суде по правам человека относительно не предоставления прав людям, которые хотят зарегистрировать однополый брак. В соответствии с Конвенцией они обладают такими же правами, как и другие. Законодатель должен предусмотреть определенные права такого сообщества. Некоторые выступают за, некоторые против, но мы должны уважать права этого сообщества.

— Сегодня церковь достаточно резко выступает против принятия подобных решений, есть ли выход? Как найти компромисс?

— Представители церкви всегда выступали категорически против. Но мы уже начали им разъяснять, что гражданское партнерство — это не регистрация брака, а договор, который защищает права людей категории ЛГБТ. В то же время следует понимать, что церковь и государство — это два отдельных института, которые не вмешиваются в дела друг друга. Почему тогда представители церкви считают, что имеют право говорить государству что и как им делать и наоборот?! Их задача — проводить обряды, выполнять миссию в соответствии со своими канонами и не вмешиваться в гражданскую жизнь граждан. Думаю, что церковь не должна диктовать, что людям делать, потому что законы и права с юридической точки зрения одни для всех.

— Как подготовить общество к тому, что партнерство — это нормально? Ведь мы помним ЛГБТ-шествие в Одессе, которое сопровождалось громкими скандалами.

— Во-первых, об этом нужно говорить. Люди должны знать, что существует такая категория людей, которая тоже имеет такие же права, как и другие граждане. Я считаю, что должна быть и педагогическая грамотность в учебных заведениях. Учащиеся, студенты должны знать, что перед законом все одинаковые, у каждого есть свои права и обязанности. Если в школах будут уделять достаточно внимания тому, что права человека представляют собой важнейшую ценность, то в будущем этот ребенок вырастет и сможет отстоять и защитить себя. Равномерно необходимо готовить и педагогов к этому. Кстати, в школах уже планируют ввести предмет полового воспитания и это правильно, потому что наши дети должны знать, как в будущем уберечь себя от опасных болезней и не только.

— Ваша общественная организация вместе с благотворительной организацией "Інша" при поддержке американской правозащитной организации начали документировать военные преступления и нарушения прав ЛГБТИК+ на деоккупированных территориях Херсонщины. Какие это преступления? Как собирается доказательная база? Каков механизм работы в этой области, чтобы в конечном итоге виновники были наказаны?

— Сегодня в этом направлении есть некоторые проблемы. Это касается сбора доказательств, потому что не каждый человек может открыто говорить об этом, что его изнасиловали. Кроме того, если был факт изнасилования, то пострадавший должен обратиться к врачу, который зафиксирует эти события. Понятно, что в оккупации никто этого не делал. Но теперь благодаря международным партнерам есть возможность самостоятельно собрать доказательства и передать их правоохранителям.

С начала марта мы уже фиксируем факты преступлений в отношении представителей ЛГБТ. Граждане, которые находились в оккупации, рассказывают о случаях жестокого издевательства со стороны российских военных, особенно в отношении людей ключевых групп. Известно, что со стороны оккупанта "радужная" символика стала показателем унижений, издевательств и даже ликвидации людей, у кого находили соответствующие татуировки или на чей смартфон были загружены мобильные приложения для ЛГБТ-знакомств. По другую сторону фронта, на подконтрольной территории Украины наблюдается усиление недоверия правоохранительным органам, из-за чего пострадавшие не заявляют о совершенных военных преступлениях против них и их окружения.

Наши специалисты уже фиксируют показания пострадавших и очевидцев событий, собирают видеоматериалы и другие доказательства, которые могут свидетельствовать о нарушении прав. Адвокаты и правозащитники анализируют полученную информацию и в дальнейшем применят правовые механизмы защиты прав, а факты военных преступлений передадут Международному трибуналу.

— ОО "Прожектор" и ОО "Молодежное общественное движение "Партнер" объединили усилия по защите прав и законных интересов украинских секс-меньшинств. Что должно стать конечным результатом?

— В рамках подписанного документа стороны объединяют усилия по защите прав и законных интересов людей, которые живут с ВИЧ/СПИДом, внутренне перемещенных и эвакуированных представителей ЛГБТ-сообщества. Ожидается, что совместная работа позволит уменьшить стигму и дискриминацию в обществе по ключевым группам.

Работа направлена на решение проблем профилактики негативных явлений среди детей и молодежи, а также на обеспечение всем верстам населения доступа к разнообразной информации. Кроме этого, предоставление социально-психологических услуг, профилактики негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни и гендерного равенства, защита прав молодежи. Организации планируют провести тестирование и лечение ВИЧ-инфекции среди ключевых групп в Одессе. Кроме того, предполагается проведение круглых столов, конференций, вебинаров и семинаров с целью освещения законодательной базы и других юридических вопросов.