Пробки на трассе Одесса-Рени: туман и очереди на границе

Пробки на границе с Молдовой. Фото иллюстративное: кадр из видео

Вечером 25 января движение на трассе Одесса-Рени существенно осложнилось из-за густого тумана и больших очередей автомобилей. Самая сложная ситуация сложилась на подъездах к границе с Молдовой, где водители вынуждены стоять часами.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени

Наибольшее скопление транспорта зафиксировали вблизи села Маяки и перед контрольно-пропускным пунктом в пределах Нижнеднестровского национального парка. Там движение почти остановилось, а колонна автомобилей растянулась более чем на километр.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

В направлении Паланки также медленное движение и длительное ожидание. Из-за тумана видимость на дороге значительно снизилась, что дополнительно усложнило проезд.

Пробки до Орловки

Напряженная ситуация и на трассе М-15 в сторону Орловки. Между Татарбунарами, Броской и Измаилом фиксируют локальные задержки движения. Они не полностью парализуют транспорт, но создают ощутимые неудобства для водителей.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины пока нет. В то же время на въезде в страну наблюдается затрудненное движение — этот участок карты обозначают красным цветом.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

