Главная Одесса Туман и очереди — на трассе Одесса-Рени затруднено движение

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 17:20
Пробки на трассе Одесса-Рени: туман и очереди на границе
Пробки на границе с Молдовой. Фото иллюстративное: кадр из видео

Вечером 25 января движение на трассе Одесса-Рени существенно осложнилось из-за густого тумана и больших очередей автомобилей. Самая сложная ситуация сложилась на подъездах к границе с Молдовой, где водители вынуждены стоять часами.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени

Наибольшее скопление транспорта зафиксировали вблизи села Маяки и перед контрольно-пропускным пунктом в пределах Нижнеднестровского национального парка. Там движение почти остановилось, а колонна автомобилей растянулась более чем на километр.

Туман і черги — на трасі Одеса-Рені ускладнений рух до кордонів - фото 1
Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

В направлении Паланки также медленное движение и длительное ожидание. Из-за тумана видимость на дороге значительно снизилась, что дополнительно усложнило проезд.

Пробки до Орловки

Напряженная ситуация и на трассе М-15 в сторону Орловки. Между Татарбунарами, Броской и Измаилом фиксируют локальные задержки движения. Они не полностью парализуют транспорт, но создают ощутимые неудобства для водителей.

Туман і черги — на трасі Одеса-Рені ускладнений рух до кордонів - фото 2
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины пока нет. В то же время на въезде в страну наблюдается затрудненное движение — этот участок карты обозначают красным цветом.

КПП РЕНІ
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, почему на границе с Молдовой разворачивают водителей. Также мы писали, могут ли депортировать украинцев из Польши за долги.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы техосмотр очереди выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
