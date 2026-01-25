Затори на трасі Одеса-Рені: туман і черги на кордоні

Затори на кордоні з Молдовою. Фото ілюстративне: кадр з відео

Увечері 25 січня рух на трасі Одеса-Рені суттєво ускладнився через густий туман і великі черги автомобілів. Найскладніша ситуація склалася на під’їздах до кордону з Молдовою, де водії змушені стояти годинами.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори на трасі Одеса-Рені

Найбільше скупчення транспорту зафіксували поблизу села Маяки та перед контрольно-пропускним пунктом у межах Нижньодністровського національного парку. Там рух майже зупинився, а колона автомобілів розтягнулася більш ніж на кілометр.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

У напрямку Паланки також повільний рух і тривале очікування. Через туман видимість на дорозі значно знизилася, що додатково ускладнило проїзд.

Затори до Орлівки

Напружена ситуація і на трасі М-15 у бік Орлівки. Між Татарбунарами, Броскою та Ізмаїлом фіксують локальні затримки руху. Вони не повністю паралізують транспорт, але створюють відчутні незручності для водіїв.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України наразі немає. Водночас на в’їзді до країни спостерігається ускладнений рух — цю ділянку карти позначають червоним кольором.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

чому на кордоні з Молдовою розвертають водіїв. Також ми писали, чи можуть депортувати українців з Польщі за борги.