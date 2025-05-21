Прогноз погоды в Одессе на завтра, 22 мая, от синоптиков Гидрометцентра. Объявлен первый уровень опасности.

Море в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 22 мая, в течение всего дня Одессу ожидает облачная погода, однако вероятность осадков будет небольшой. Кроме того, синоптики обещают сильный ветер и туман, из-за чего в регионе объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Завтра Одессу ожидает повышенная влажность воздуха — 62%. Порывы ветра будут достигать 19 километров в час. Температура воздуха будет колебаться с 8 до 13°C ночью и от 17 до 22°C днем.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Ночью и утром Одесскую область ожидает дымка, видимость: 1 — 2 километра. Утром и днем ожидаются порывы ветра 12 — 17 м/с и значительное волнение на море. Поэтому в регионе объявлен первый уровень опасности. Это означает, что погодные условия потенциально могут представлять угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность.

Погода Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о нестабильной погоде в течение всей недели. А также о том, какую погоду синоптики обещали в мае.