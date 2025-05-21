Прогноз погоди в Одесі на завтра, 22 травня, від синоптиків Гідрометцентру. Оголошено перший рівень небезпеки.

Море в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 22 травня, протягом всього дня Одесу очікує хмарна погода, однак вирогідність опадів буде невеликою. Крім того, синоптики обіцяють сильний вітер та серпанок, через що в регіоні оголошено перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Завтра Одесу очікує підвищена вологість повітря — 62%. Пориви вітру сягатимуть 19 кілометрів на годину. Температура повітря коливатиметься з 8 до 13°C вночі та від 17 до 22°C вдень.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Вночі та вранці Одещину очікує серпанок, видімість: 1 — 2 кілометри. Вранці та вдень очікують пориви вітру 12 — 17 м/с та значне хвилювання на морі. Тому в регіоні оголошено перший рівень небезпеки. Це означає, що погодні умови потенційно можуть становити загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність.

Погода Одещини. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нестабільну погоду протягом всього тижня. А також про те, яку погоду синоптики обіцяли у травні.