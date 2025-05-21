Прогноз погоди в Одесі на завтра, 22 травня, від синоптиків Гідрометцентру. Оголошено перший рівень небезпеки.

Туман і сильний вітер — яка погода чекає на одеситів завтра
Завтра, 22 травня, протягом всього дня Одесу очікує хмарна погода, однак вирогідність опадів буде невеликою. Крім того, синоптики обіцяють сильний вітер та серпанок, через що в регіоні оголошено перший рівень небезпеки.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Завтра Одесу очікує підвищена вологість повітря — 62%. Пориви вітру сягатимуть 19 кілометрів на годину. Температура повітря коливатиметься з 8 до 13°C вночі та від 17 до 22°C вдень.
Погода в Одеській області
Вночі та вранці Одещину очікує серпанок, видімість: 1 — 2 кілометри. Вранці та вдень очікують пориви вітру 12 — 17 м/с та значне хвилювання на морі. Тому в регіоні оголошено перший рівень небезпеки. Це означає, що погодні умови потенційно можуть становити загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про нестабільну погоду протягом всього тижня. А також про те, яку погоду синоптики обіцяли у травні.
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