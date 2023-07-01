Турецкие суда заблокированы в Украине.

Турецкие суда Николаевской области. Фото: УНИАН

Из-за оккупации россиянами Кинбурнской косы турецкие суда остаются заблокированными в портах Николаевщины. Из-за этого усложняется работа зернового коридора.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

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"Ключевой вопрос, который подняли наши военные, это то, что им нужно получить гарантии безопасности этого маршрута. Получить мы их можем только от турецких партнеров. Работа в этом направлении еще продолжается, то есть в настоящее время точка не поставлена", — сказал Васьков.

Также он добавил, что во время переговоров по эвакуации шести турецких судов Украина обратилась к Турции с просьбой, чтобы это было первым шагом по выходу других заблокированных кораблей из Николаевской области. Турция согласилась помочь.

Что известно о "зерновой инициативе"

Отметим, "зерновая инициатива" была принята в Стамбуле 22 июля 2022 года с участием ООН, Украины, Турции, тогда как Россия и ООН параллельно подписали меморандум. Суть инициативы — в создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" в условиях войны России против Украины.

Инициатива была заключена на 120 дней, и ее продолжали дважды, в последний раз 18 марта. Однако если Украина заявляла, что она продлена на 120 дней, то Россия утверждала, что всего на 60 — до 18 мая, и настаивала на разблокировании работы аммиакопровода Тольятти-Одесса и снятии всех санкций по торговле российской агропродукцией и удобрениями.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эффективная работа зернового коридора после 17 июля возможна только при условии возобновления экспорта российского аммиака. Для этого он считает, что Запад должен ослабить санкции.