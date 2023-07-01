Турецькі судна заблоковані в Україні

Турецькі судна на Миколаївщині. Фото: УНІАН

Через окупацію росіянами Кінбурнської коси, турецькі судна залишаються заблокованими у портах Миколаївщини. Через це ускладнюється робота зернового коридору.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков.

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"Ключове питання, яке підняли наші військові, це те, що їм потрібно отримати гарантії щодо безпеки цього маршруту. Отримати ми їх можемо тільки від турецьких партнерів. Робота в цьому напрямку ще триває, тобто на даний час крапка не поставлена", — сказав Васьков.

Також він додав, що під час перемовин щодо евакуації шести турецьких суден, Україна звернулася до Туреччини з проханням, щоб це було першим кроком щодо виходу інших заблокованих кораблів з Миколаївської області. Туреччина погодилася допомогти.

Що відомо про "зернову ініціативу"

Зазначимо, "зернову ініціативу" було прийнято у Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини, тоді як Росія та ООН паралельно підписали меморандум. Суть ініціативи — у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" в умовах війни Росії проти України.

Ініціативу було укладено на 120 днів, і її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак якщо Україна заявляла, що її продовжили на 120 днів, то Росія стверджувала, що всього на 60 — до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса та знятті всіх санкцій щодо торгівлі російською агропродукцією та добривами.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ефективна робота зернового коридору після 17 липня можлива лише за умови відновлення експорту російського аміаку. Для цього, він вважає, Захід має послабити санкції.