В отставку подал руководитель Туристического центра Одессы

Бывший начальник КП "Туристический информационный центр города Одессы" Алексей Курцев. Фото: Facebook

По собственному желанию уволился и. о. директора КП "Туристический информационный центр города Одессы" Алексей Курцев. Несколько лет назад его задерживали по подозрению во взятке.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Одесской мэрии.

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Что известно

Алексей Курцев возглавил "Туристический информационный центр" в 2020 году. В мае 2021 года он был задержан по подозрению в вымогательстве взятки за передачу в аренду помещения на улице Еврейской, которое находится у коммунальной владелицы. Тогда следствие утверждало, что чиновник надеялся получить от потенциального арендатора 50 тыс. грн. Алексей Курцев был направлен в СИЗО, но вышел под залог в 79,6 тыс. грн. Впоследствии должностное лицо продолжало работать в должности.

Напомним, ранее мы сообщали, что в отставку подал руководитель Специализированной прокуратуры в Южном регионе. Также в одесской МСЭК назначили нового начальника.