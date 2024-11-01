У відставку подав керівник Туристичного центру Одеси

Колишній начальник КП "Туристичний інформаційний центр міста Одеси" Олексій Курцев. Фото: Facebook

За власним бажанням звільнився в. о. директора КП "Туристичний інформаційний центр міста Одеси" Олексій Курцев. Декілька років тому його затримували за підозрою у хабарі.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Одеської мерії.

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Що відомо

Олексій Курцев очолив "Туристичний інформаційний центр" у 2020 році. У травні 2021 року його затримали за підозрою у вимаганні хабаря за передачу в оренду приміщення на вулиці Єврейській, яке знаходиться у комунальній власниці. Тоді слідство стверджувало, що чиновник сподівався отримати від потенційного орендаря 50 тис. грн. Олексія Курцева відправили до СІЗО, але він вийшов під заставу у 79,6 тис. грн. Згодом посадовець продовжував працювати на посаді.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у відставку подав керівник Спеціалізованої прокуратури у Південному регіоні. Також в одеській МСЕК призначили нового начальника.