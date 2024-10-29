Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В одеській МСЕК новий начальник — що про нього відомо arrow

В одеській МСЕК новий начальник — що про нього відомо

29 жовтня 2024 16:33
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеську МСЕК очолив колишній головлікар пологового будинку Голубенко
Новий керівник МСЕК в Одесі Максим Голубенко. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На тлі всеукраїнського розслідування корупційних схем у МСЕК очільниця цієї структури в Одесі Олена Станіславова подала у відставку. Новим керівником установи призначили Максима Голубенка. Раніше він керував пологовим будинком в Одесі.

Призначення підтвердив у коментарі виданню "Українська Служба Інформації" сам Максим Голубенко.

Читайте також:

З пологового до МСЕК

Максим Голубенко походить з відомої в Одесі родини, його батько — професор офтальмології, а мати — декан кафедри романо-германської філології університету імені І. Мечникова. У 2007 році Максим Голубенко став головним лікарем пологового будинку №2 й очолював цю установу до 2024 року. 

Згідно з електронною декларацією, новий очільник МСЕК має три квартири, а також п'ятнадцять нежитлових приміщень різної площі. Також у нього три автомобіля (Pontiac Solstice 2008 року, Mitsubishi Pajero того ж року та УАЗ), два мотоцикли і гідроцикл.  

За даними руху ЧЕСНО, Максим Голубенко тричі балотувався до Одеської міської ради від різних політичних сил, але невдало.

Нагадаємо, ДБР повідомило, що розкрило злочинну групу в одеській МСЕК. Її учасники за гроші оформляли інвалідність військовозобов'язаним. Ціна послуги становила від 6 до 12 тис. доларів. 

Раніше стало відомо про відставку керівниці одеської МСЕК Олени Станіславової. Вона очолювала установу понад двадцять років.

Одеса Новини Одеси Одеська область Одеська ОДА МСЕК призначення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:04 Рада прийняла закон про вдосконалення роботи МСЕК

17:03 У Львові ввімкнули опалення — людей попередили про небезпеку

Термінова новина

17:03 В Одесі лунають вибухи — що відомо

16:46 У медсестри ВЛК в Одесі знайшли майно на 4,5 млн — позиція ОВА

16:45 Зеленський виступив на Північній раді — головні заяви

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

16:44 Рада звільнила Костіна з посади генпрокурора

16:34 Експерт пояснив, чим загрожує скорочення народжуваності в Україні

16:33 В одеській МСЕК новий начальник — що про нього відомо

16:32 У Львові збільшилась статистика отруєнь чадним газом

16:25 Окупанти відправляють в штурми в'язнів із гепатитом, — ГУР

17:04 Рада прийняла закон про вдосконалення роботи МСЕК

17:03 У Львові ввімкнули опалення — людей попередили про небезпеку

Термінова новина

17:03 В Одесі лунають вибухи — що відомо

16:46 У медсестри ВЛК в Одесі знайшли майно на 4,5 млн — позиція ОВА

16:45 Зеленський виступив на Північній раді — головні заяви

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

16:44 Рада звільнила Костіна з посади генпрокурора

16:34 Експерт пояснив, чим загрожує скорочення народжуваності в Україні

16:33 В одеській МСЕК новий начальник — що про нього відомо

16:32 У Львові збільшилась статистика отруєнь чадним газом

16:25 Окупанти відправляють в штурми в'язнів із гепатитом, — ГУР

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

Text

15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

Text

13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

Text

12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Text

10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

Text

08:35 Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

Text

08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024
Text

21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

Text

21:52 Прес-аташе Грузії в Україні відреагував на результати виборів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні