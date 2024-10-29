Одеську МСЕК очолив колишній головлікар пологового будинку Голубенко

Новий керівник МСЕК в Одесі Максим Голубенко. Фото: Facebook

На тлі всеукраїнського розслідування корупційних схем у МСЕК очільниця цієї структури в Одесі Олена Станіславова подала у відставку. Новим керівником установи призначили Максима Голубенка. Раніше він керував пологовим будинком в Одесі.

Призначення підтвердив у коментарі виданню "Українська Служба Інформації" сам Максим Голубенко.

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Максим Голубенко походить з відомої в Одесі родини, його батько — професор офтальмології, а мати — декан кафедри романо-германської філології університету імені І. Мечникова. У 2007 році Максим Голубенко став головним лікарем пологового будинку №2 й очолював цю установу до 2024 року.

Згідно з електронною декларацією, новий очільник МСЕК має три квартири, а також п'ятнадцять нежитлових приміщень різної площі. Також у нього три автомобіля (Pontiac Solstice 2008 року, Mitsubishi Pajero того ж року та УАЗ), два мотоцикли і гідроцикл.

За даними руху ЧЕСНО, Максим Голубенко тричі балотувався до Одеської міської ради від різних політичних сил, але невдало.

Нагадаємо, ДБР повідомило, що розкрило злочинну групу в одеській МСЕК. Її учасники за гроші оформляли інвалідність військовозобов'язаним. Ціна послуги становила від 6 до 12 тис. доларів.

Раніше стало відомо про відставку керівниці одеської МСЕК Олени Станіславової. Вона очолювала установу понад двадцять років.