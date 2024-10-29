В одеській МСЕК розкрили багатомільйонну схему

Працівники ДБР проводять обшук. Фото: ДБР

В одеській МСЕК діяла злочинна група, яка за гроші видавала військовозобов'язаним документи про непридатність до служби. В оборудках були задіяні десятки людей.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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Деталі схеми

За даними слідства, навесні поточного року лікар Одеської обласної клінічної лікарні почав за гроші оформлювати підроблені документи ухилянтам. До схеми він залучив 12 лікарів з різних закладів міста, посадових осіб "Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи" та їхніх родичів, які виконували функції посередників.

Працівники ДБР затримали підозрюваного. Фото: ДБР

Медики вигадували здоровим чоловікам діагнози та готували необхідні документи, в тому числі історії хвороби і навіть знімки МРТ. З цими паперами військовозобов'язані йшли до МСЕК, де їм оформлювали групу інвалідності. Такі послуги коштували від 6 тис. доларів до 12 тис. доларів, залежно від складності діагнозу та групи інвалідності.

Детективи ДБР встановили 42 військовозобов'язаних, які скористалися схемою.

Конфіскована автівка. Фото: ДБР

Розгром групи

Правоохоронці провели 28 обшуків у квартирах і робочих кабінетах фігурантів. Вони вилучили документи, понад 80 тис. доларів і три автівки преміумкласу. До того ж під час обшуку у МСЕК затримали двох військових, які самовільно залишили частини, і п'ятьох ухилянтів, які перебували у розшуку.

Організатору групи повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Зазначимо, розслідування діяльності МСЕК почалося після гучного затримання голови центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. В неї на робочому місці знайшли 93 тис. доларів та 2 тис. євро. Врешті решт, вище керівництво країни ухвалило рішення про ліквідацію МСЕК.

Нагадаємо, тлі загальнонаціонального скандалу керівниця МСЕК в Одеській області Олена Станіславова вирішила піти у відставку. Також стало відомо про статки посадовиці — вона мільйонерка і має дві квартири в Одесі.