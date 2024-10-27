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Статки голови Одеської МСЕК — сума перевищила мільйон

27 жовтня 2024 11:55
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Доходи голови Одеської МСЕК: джерела та готівкові активи в Одесі
Голова Одеської МСЕК Олена Станіславова. Фото: Південь.Сьогодні
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Скандали навколо керівників міжрайонних та спеціалізованих медико-соціальних експертних комісій в Україні не вщухають. На видуманих діагнозах очільники комісій заробили мільйонні статки. У число мільйонерів увійшла й голова Одеської МСЕК.

Новини.LIVE проаналізували статки у задекларовані головою Одеської спеціалізованої медико-соціальної експертної комісії за 2023 рік.

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Голова Одеської МСЕК — мільйонерка

Гривневі та доларові рахунки у банках та дві квартири в Одесі. Олена Михайлівна Станіславова, уже ексголова МСЕК, задекларувала значні доходи з різних джерел. Основний дохід становить заробітна плата від її основного місця роботи — Комунальної установи "Одеський обласний центр медико-соціальної експертизи", де вона заробила 353 439 грн за останній рік. Також вона отримує пенсію від Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області на суму 123 940 грн.

Голова одеської МСЕК мільйонерка — які статки - фото 1
Доходи і подарунки. Фото: скриншот

Окрім цього, ексчиновниця має виплати та відшкодування від профспілкової організації, що додає до її річного доходу 3 700 грн. У декларації зазначено і готівкові кошти на рахунках у "ПриватБанку" на загальну суму 30 950 грн. Вона також володіє готівковими коштами в розмірі 15 000 доларів США.

Голова одеської МСЕК мільйонерка — які статки - фото 2
Грошові активи. Фото: скриншот

Також вона задекларувала дві квартири загальною площею 129,6 кВ м в Одесі. А ось дані про сім'ю та їх статки в документ не внесено. 

Скандал з МСЕК: що відомо

4 жовтня працівники Державного бюро розслідувань викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина, який є керівником головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Під час обшуків у них вдома знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США, розкішні коштовності й не тільки. Також у руки співробітників ДБР потрапив список з ухилянтів, які за хабарі отримували довідки про непридатність до військової служби через фіктивні діагнози. Пізніше у Службі безпеки України озвучили результати роботи щодо корупціонерів в медико-соціальних експертних комісіях з початку року. За матеріалами СБУ, підозру отримали 64 посадовці МСЕК, а також скасовано понад чотири тис. висновків про інвалідність.

Нагадаємо, на тлі загальнонаціонального скандалу керівниця МСЕК в Одеській області вирішила піти у відставку. Крім того, в обласній адміністрації перевірять працівників, які отримали інвалідність. Також Одещина увійшла до ТОП-5 за числом прокурорів з інвалідністю.

Одеса Новини Одеси хабар Одеська область Одеська ОДА МСЕК

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