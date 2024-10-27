Доходы главы Одесской МСЭК: источники и наличные активы в Одессе

Глава Одесской МСЭК Елена Станиславова. Фото: Юг.Сегодня

Скандалы вокруг руководителей межрайонных и специализированных медико-социальных экспертных комиссий в Украине не утихают. На вымышленных диагнозах главы комиссий заработали миллионное состояние. В число миллионеров вошла и глава Одесской МСЭК.

Новини.LIVE проанализировали состояние в задекларированном главой Одесской специализированной медико-социальной экспертной комиссии за 2023 год.

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Глава Одесской МСЭК — миллионер

Гривневые и долларовые счета в банках и две квартиры в Одессе. Елена Михайловна Станиславова, уже экс-председатель МСЭК, задекларировала значительные доходы из разных источников. Основной доход составляет заработная плата от ее основного места работы — Коммунального учреждения "Одесский областной центр медико-социальной экспертизы", где она заработала 353 439 грн за последний год. Также она получает пенсию от Главного управления Пенсионного фонда в Одесской области на сумму 123 940 грн.

Доходы и подарки. Фото: скриншот

Кроме этого, у экс-чиновника есть выплаты и возмещения от профсоюзной организации, которая добавляет к ее годовому доходу 3 700 грн. В декларации отмечены и наличные средства на счетах в "ПриватБанке" на общую сумму 30 950 грн. Она также владеет наличными денежными средствами в размере 15 000 долларов США.

Денежные активы. Фото: скриншот

Также она задекларировала две квартиры общей площадью 129,6 кВ м в Одессе. А вот данные о семье и их состоянии в документ не внесены.

Скандал с МСЭК: что известно

4 октября сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Во время обысков у них дома обналичили почти 6 миллионов долларов США, роскошные драгоценности и не только. Также в руки сотрудников ДБР попал список уклонистов, которые за взятки получали справки о непригодности к военной службе из-за фиктивных диагнозов. Позже в Службе безопасности Украины озвучили результаты работы по коррупционерам в медико-социальных экспертных комиссиях с начала года. По материалам СБУ, подозрение получили 64 чиновника МСЭК, а также отменено более четырех тысяч выводов об инвалидности.

Напомним, на фоне общенационального скандала руководительница МСЭК в Одесской области решила уйти в отставку. Кроме того, в областной администрации проверят работников, получивших инвалидность. Также Одесчина вошла в ТОП-5 по числу прокуроров с инвалидностью.