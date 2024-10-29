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Многомиллионные обороты — одесскую МСЭК уличили в коррупции

29 октября 2024 15:09
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В одесской МСЭК раскрыли многомиллионную схему
Сотрудники ГБР проводят обыск. Фото: ГБР
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В одесской МСЭК действовала преступная группа, которая за деньги выдавала военнообязанным документы о непригодности к службе. В сделках были задействованы десятки человек.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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По данным следствия, весной текущего года врач Одесской областной клинической больницы начал за деньги оформлять поддельные документы уклонистам. В схему он привлек 12 врачей из разных заведений города, должностных лиц "Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы" и их родственников, выполнявших функции посредников.

Многомиллионные обороты — одесскую МСЭК уличили в коррупции - фото 1
Сотрудники ГБР задержали подозреваемого. Фото: ГБР

Медики придумывали здоровым мужчинам диагнозы и готовили необходимые документы, в том числе истории болезни и даже снимки МРТ. С этими бумагами военнообязанные шли в МСЭК, где им оформляли группу инвалидности. Такие услуги стоили от 6 тыс. долларов до 12 тыс. долларов в зависимости от сложности диагноза и группы инвалидности.

Детективы ГБР установили 42 военнообязанных, воспользовавшихся схемой.

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Конфискованный автомобиль. Фото: ГБР

Разгром группы

Правоохранители провели 28 обысков в квартирах и рабочих кабинетах фигурантов. Они изъяли документы, более 80 тыс. долларов и три автомобиля премиум-класса. К тому же во время обыска в МСЭК задержали двух военнослужащих, самовольно покинувших части, и пятерых уклонистов, находившихся в розыске.

Организатору группы сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Ему грозит до 10 лет заключения.

Отметим, расследование деятельности МСЭК началось после громкого задержания главы центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. У нее на рабочем месте обнаружили 93 тыс. долларов и 2 тыс. евро. В конце концов, высшее руководство страны приняло решение о ликвидации МСЭК.

Напомним, на фоне общенационального скандала руководительница МСЭК в Одесской области Елена Станиславова решила уйти в отставку. Также стало известно о сбережениях чиновницы — она миллионерша и имеет две квартиры в Одессе.

Одесса коррупция ГБР задержание МСЭК Новости Одессы

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