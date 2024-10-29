Одесскую МСЭК возглавил бывший главврач роддома Голубенко

Новый руководитель МСЭК в Одессе Максим Голубенко. Фото: Facebook

На фоне всеукраинского расследования коррупционных схем в МСЭК глава этой структуры в Одессе Елена Станиславова подала в отставку. Новым руководителем учреждения был назначен Максим Голубенко. Ранее он управлял роддомом в Одессе.

Назначение подтвердил в комментарии изданию "Украинская служба информации" сам Максим Голубенко.

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Из роддома в МСЭК

Максим Голубенко происходит из известной в Одессе семьи, его отец — профессор офтальмологии, а мать — декан кафедры романо-германской филологии университета имени И. Мечникова. В 2007 году Максим Голубенко стал главным врачом роддома №2 и возглавлял это учреждение до 2024 года.

Согласно электронной декларации, новый глава МСЭК имеет три квартиры, а также пятнадцать нежилых помещений разной площади. Также у него три автомобиля (Pontiac Solstice 2008 года, Mitsubishi Pajero в том же году и УАЗ), два мотоцикла и гидроцикл.

По данным движения ЧЕСНО, Максим Голубенко трижды баллотировался в Одесский городской совет от разных политических сил, но неудачно.

Напомним, ГБР сообщило, что раскрыло преступную группу в одесской МСЭК. Ее участники за деньги оформляли инвалидность военнообязанным. Цена услуги составляла от 6 до 12 тысяч долларов.

Ранее стало известно об отставке руководительницы одесской МСЭК Елены Станиславовой. Она возглавляла учреждение более двадцати лет.