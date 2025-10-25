Видео
Видео

Туристов из-за рубежа стало меньше в Одессе — как выживал туризм

Туристов из-за рубежа стало меньше в Одессе — как выживал туризм

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 19:17
обновлено: 19:03
Внутренний туризм в Одессе 2025 - сколько украинцев посетили город
Отдыхающие на пляже в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на сокращение потока иностранцев, Одесса остается главным направлением для путешествий внутри страны. Украинцы приезжают сюда, чтобы отдохнуть, сменить обстановку и почувствовать морскую атмосферу. Внутренний туризм стал основой городской жизни и помогает экономике быстрее восстанавливаться даже после кризисов.

Об этом Новини.LIVE рассказал директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Иван Липтуга.

Читайте также:

Внутренний туризм

Одесса уже второй год подряд удерживает стабильные туристические показатели благодаря украинцам. В этом году, как и в прошлом, большинство посетителей Одессы составляют внутренние туристы. Если не учитывать жителей области, это примерно несколько миллионов человек.

"По состоянию на этот год, как и прошлый, 90% посетителей — внутренние туристы. Если исключить местных жителей области, это около 3,3 миллиона человек, из них 350 тысяч — иностранцы", — отметил Липтуга.

Туристичний сезон 2025 в Одесі
Иван Липтуга во время интервью. Фото: Новини.LIVE

Такое распределение свидетельствует, что внутренний туризм стал самодостаточным. Город не зависит критически от внешних потоков, поэтому даже после пиковых боевых действий туристическая сфера быстро восстанавливается. Закрытое небо и сложная логистика усложнили приезд иностранцев. Большинство из них попадают в Одессу транзитом или приезжают в рамках частных поездок. В то же время украинцы продолжают активно путешествовать внутри страны, поддерживая местный бизнес и сферу услуг.

Одесса туристы Черное море Одесская область Новости Одессы туризм
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
