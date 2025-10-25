Внутрішній туризм в Одесі 2025 — скільки українців відвідали місто

Відпочивальники на пляжі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри скорочення потоку іноземців, Одеса залишається головним напрямком для подорожей усередині країни. Українці приїжджають сюди, щоб відпочити, змінити обстановку та відчути морську атмосферу. Внутрішній туризм став основою міського життя й допомагає економіці швидше відновлюватися навіть після криз.

Про це Новини.LIVE розповів директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іван Ліптуга.

Внутрішній туризм

Одеса вже другий рік поспіль утримує стабільні туристичні показники завдяки українцям. Цього року, як і торік, більшість відвідувачів Одеси — внутрішні туристи. Якщо не враховувати мешканців області, це приблизно декілька мільйонів людей.

"Станом на цей рік, як і минулий, 90% відвідувачів — внутрішні туристи. Якщо виключити місцевих жителів області, це близько 3,3 мільйона людей, із них 350 тисяч — іноземці", — зазначив Ліптуга.

Іван Ліптуга під час інтерв'ю. Фото: Новини.LIVE

Такий розподіл свідчить, що внутрішній туризм став самодостатнім. Місто не залежить критично від зовнішніх потоків, тому навіть після пікових бойових дій туристична сфера швидко відновлюється. Закрите небо й складна логістика ускладнили приїзд іноземців. Більшість із них потрапляють до Одеси транзитом або приїжджають у межах приватних поїздок. Водночас українці продовжують активно подорожувати всередині країни, підтримуючи місцевий бізнес і сферу послуг.

