Головна Одеса Туристів з-за кордону поменшало в Одесі — як виживав туризм

Туристів з-за кордону поменшало в Одесі — як виживав туризм

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 19:17
Оновлено: 19:03
Внутрішній туризм в Одесі 2025 — скільки українців відвідали місто
Відпочивальники на пляжі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри скорочення потоку іноземців, Одеса залишається головним напрямком для подорожей усередині країни. Українці приїжджають сюди, щоб відпочити, змінити обстановку та відчути морську атмосферу. Внутрішній туризм став основою міського життя й допомагає економіці швидше відновлюватися навіть після криз.

Про це Новини.LIVE розповів директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іван Ліптуга.

Читайте також:

Внутрішній туризм

Одеса вже другий рік поспіль утримує стабільні туристичні показники завдяки українцям. Цього року, як і торік, більшість відвідувачів Одеси — внутрішні туристи. Якщо не враховувати мешканців області, це приблизно декілька мільйонів людей.

"Станом на цей рік, як і минулий, 90% відвідувачів — внутрішні туристи. Якщо виключити місцевих жителів області, це близько 3,3 мільйона людей, із них 350 тисяч — іноземці", — зазначив Ліптуга.

Туристичний сезон 2025 в Одесі
Іван Ліптуга під час інтерв'ю. Фото: Новини.LIVE

Такий розподіл свідчить, що внутрішній туризм став самодостатнім. Місто не залежить критично від зовнішніх потоків, тому навіть після пікових бойових дій туристична сфера швидко відновлюється. Закрите небо й складна логістика ускладнили приїзд іноземців. Більшість із них потрапляють до Одеси транзитом або приїжджають у межах приватних поїздок. Водночас українці продовжують активно подорожувати всередині країни, підтримуючи місцевий бізнес і сферу послуг.

Нагадаємо, ми писали про те, що до бюджету Одеси надійшло понад 9 мільйонів гривень туристичного збору. Також ми повідомляли про те, які 5 бюджетних відпочинків можна обрати міленіалам.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
