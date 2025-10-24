Туризм в Одесі зростає — надходження збільшилися на 25%

Одеський пляж влітку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса залишається головним туристичним центром країни навіть у складних умовах. Місто не лише зберегло потік відпочивальників, а й зафіксувало зростання доходів від туризму. За підрахунками, за дев’ять місяців 2025 року надходження від туристичного збору зросли на чверть у порівнянні з минулим роком.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іван Ліптуга.

Туризм в Одесі

Попри воєнний стан і регулярні повітряні тривоги, Одеса продовжує приймати туристів. Місто фактично стало "єдиним вікном до моря", яке залишається відкритим і контрольованим. За словами директора департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Івана Ліптуги, станом на 1 жовтня 2025 року до бюджету міста надійшло 9 мільйонів 120 тисяч гривень туристичного збору — це приблизно на 25% більше, ніж торік.

"Кількість туристів і надходжень від туристичного збору, а також інших податків, становить приблизно десь 25–35–40% збільшення у порівнянні з минулим роком", — зазначив Ліптуга.

Іван Ліптуга під час інтрев'ю. Фото: Новини.LIVE

Таке зростання свідчить, що навіть без активної промоції Одеса зберігає статус внутрішнього туристичного центру. За його словами, це показник не лише популярності, а й довіри — українці продовжують приїжджати до міста, попри всі ризики.

"Туристи є. Одеса залишається єдиною альтернативою для відпочинку на узбережжі. Тому що всі інші регіони, всі інші пляжі зачинені. Навіть в Одеському регіоні не всі пляжі працювали. Однак у місті всі вони були відкриті", — додав Ліптуга.

Найбільший потік туристів, за його словами, був у липні-серпні. В цей період сталося перенавантаження. Всі готелі, хостели та інші відмітили зростання попиту. А середні суми чеків у цей час збільшилися приблизно на 30%.

