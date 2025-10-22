Відпочинок в Одесі 2025 під час війни - на скільки зросла кількість туристів

Одеське морське узбережжя. Фото: Новини.LIVE

Попри війну та складні безпекові умови, Одеса завершила цей сезон із відчутним зростанням туристичного потоку. Фактично місто знову стало головною точкою тяжіння для українців, які шукають можливості відпочинку біля моря. Відсутність альтернатив зіграла ключову роль: велика частина чорноморського узбережжя або залишається замінованою, або перебуває під окупацією, або не може гарантувати безпеку туристам навіть у мінімальному форматі.

Про висновки курортного сезону та потенціал Одеси до приваблення туристів журналісти Новини.LIVE запитали у директора департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Івана Ліптуги.

Одеський курорт

Одеса стала не просто курортом, а "єдиним вікном до моря", яке залишається відкритим і контрольованим. Відчутним є й економічний ефект — збільшення туристичних зборів та опосередкованих податкових надходжень. Первинні підрахунки ранньої осені підтверджують: попит не лише не впав, а зріс, а отже місто зберігає статус внутрішнього туристичного центру.

"Кількість туристів і надходжень від туристичного збору, а також інших податків становить приблизно десь 25–35–40% збільшення у порівнянні з минулим роком. Станом на 1 жовтня було зібрано 9 мільйонів 120 тисяч туристичного збору, це приблизно на 25% більше, ніж минулого року", — зазначив директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іван Ліптуга.

Директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іван Ліптуга про курортний сезон. Фото: Новини.LIVE

Таке зростання демонструє, що навіть без активної промоції туризм продовжує відновлюватися. Для міста це не лише показник популярності, а й індикатор довіри — люди готові приїжджати, попри регулярні повітряні тривоги та ризики.

Одеське узбережжя

Той факт, що узбережжя інших регіонів залишається недоступним, сформував так зване "концентроване навантаження" на місто. Усі, хто планував відпочинок біля моря, фактично обирали або Одесу, або нікуди. Це призвело до пікових навантажень у липні та серпні, коли вхідні туристичні потоки сягали верхньої межі. Місто мало забезпечити одночасно безпеку, доступність до узбережжя та роботу сезонної інфраструктури, що саме по собі є викликом в умовах війни.

"В Одесі всі пляжі, які були відкриті військовою адміністрацією, — 22. Вони працювали, з них два інклюзивних. Найбільш завантаженими були липень та серпень", — зазначає експерт.

Люди на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Підвищене туристичне навантаження одразу відобразилося на готельній сфері. Попит зріс у всіх категоріях розміщення, включно з преміальним сегментом. Це означає, що відпочинок перестає бути виключно бюджетним та короткостроковим — щоразу більше людей обирають повноцінні відпустки з розширеним сервісом.

"Всі заклади розміщення, готелі п'ятизіркові, чотиризіркові відмітили зростання попиту. Збільшилася сума середнього чека приблизно на 30%. Зростання відбулося і в високому сегменті, і в бізнес-сегменті", — пояснює директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іван Ліптуга.

Готель з басейном в Одесі. Фото: odessa.nemohotels.com

На практиці це означає, що відвідувач став "якіснішим" у плані споживання послуг. Він не лише приїжджає, а й залишає більше коштів у місті — у ресторанах, на подіях, у сервісних галузях. Таким чином Одеса перетворюється не просто на точку сезонного релаксу, а на простір економічної активності, який створює робочі місця та підтримує локальний бізнес у часи, коли інші сфери скорочуються.

Внутрішній туризм

Попри зростання інтересу з боку іноземців, ядром туристичної аудиторії залишаються українці. Місто знову стало простором внутрішньої мобільності — люди з різних регіонів шукають можливість хоча б на кілька днів змінити середовище. Такий тренд зберігається вже другий рік поспіль і демонструє, що внутрішній туризм став самодостатнім, навіть без зовнішніх вливань та промоцій. При цьому логістичні обмеження — від закритого неба до складних маршрутів — означають, що іноземні відвідувачі часто потрапляють до міста транзитом або в рамках приватних поїздок.

"Станом на цей рік, як минулий, 90% відвідувачів — внутрішні туристи. Якщо виключити місцевих жителів області, це десь близько 3,3 мільйона, і з них 350 тисяч — іноземці", — уточнює спікер.

Люди біля узбережжя. Фото: Новини.LIVE

Така структура створює для міста специфічну "опору" — туризм не залежить критично від зовнішніх потоків, тому навіть після пікових хвиль бойових дій він відновлюється швидше. Водночас це і пояснює, чому Одеса не зазнає різких провалів — коли інші країни фактично відрізані, внутрішній попит тримає систему на плаву.

Мультикультурні тижні

Однією з форм "м’якого маркетингу" стали мультикультурні тижні. Вони не подаються як туристичні фестивалі, але фактично виконують їхню функцію, створюючи додаткові причини для візиту в місто поза піковим сезоном.

"Ми проводимо мультикультурні тижні — це низки заходів, що тривають потижнево. Наприклад, зараз тиждень єврейської культури, далі — болгарської. Це теж туристичний продукт, який привертає увагу з різних регіонів", — пояснює директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іван Ліптуга.

Мультикультурний тиждень, присвячений Молдові, в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Ця модель дає місту можливість утримувати туристичну динаміку навіть після завершення пляжного сезону. Люди приїжджають не "просто до моря", а на подію, традицію, атмосферу. Окремою складовою туристичної привабливості залишається гастрономія. Вона перетворюється на якір для тих, хто шукає нестандартні формати відпочинку — дегустаційні маршрути, локальні продукти, винні господарства. Саме Бессарабія формує другий туристичний полюс регіону, який працює не на пляж, а на автентику.

"У Бессарабії в нас є близько 30 різних об'єктів, які пропонують дегустації вин та локальних продуктів. Це частина туристичного потенціалу регіону", — каже експерт.

Директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іван Ліптуга про Бессарабію. Фото: Новини.LIVE

Саме осінньо-зимовий період може стати тестовим майданчиком для нових форматів — від подієвого туризму до локальних фестивалів та гастромаршрутів. Війна суттєво змінила очікування гостей: вони не шукають виключно пляжу, а прагнуть емоцій, досвіду, культурного наповнення. Для міста це шанс утримати економічну активність навіть після завершення сезону. Якщо Одеса зможе утвердити себе як місце, куди приїжджають не лише "влітку до моря", а й "взимку за атмосферою", туристична модель стане стійкішою.

